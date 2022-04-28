Клещи: как защитить себя и близких

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, сегодня в регионе привито более 25 тысяч человек, в том числе почти 12 тысяч детей и 3,5 тысячи представителей профессионального риска.

«Вакцинация ― самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита. Сделать прививку крайне необходимо в ближайшее время. Однако накануне майских праздников, начала дачного сезона и активного посещения мест отдыха на открытом воздухе также необходимо соблюдать основные меры профилактики, которые позволяют избежать присасываний клещей ― это ношение защитной одежды, регулярные осмотры и самоосмотры, применение репеллентов», ― напомнила главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк.

В этом сезоне в Ленинградской области от укусов клещей пострадали уже 123 человека, из них 30 детей. Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы во всех районах области. Больше всего ― в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском, Киришском, Всеволожском и Бокситогорском районах. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях Ленинградской области, а также круглосуточно в приемных покоях стационаров.

Согласно исследованиям 49 клещей, снятых с пострадавших, в одном исследованном клеще обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 10 ― возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в двух клещах ― возбудитель моноцитарного эрлихиоза. Возбудители анаплазмоза в исследованных клещах не обнаружены.

Кроме того, в Ленинградской области начаты противоклещевые обработки мест массового посещения ― парков, скверов, лесопарковых зон, кладбищ. В 2022 году запланирована акарицидная обработка на площади 3,3 тысяч га, в том числе 1,4 тысяча га ― в летних оздоровительных учреждениях.