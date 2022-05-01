Наследие Петра I в Ленинградской области

Но за многовековое существование судостроения у корабелов выработались правила заготовки древесины. Самыми ценными считались дуб, сосна, лиственница. Деревья рубили зимой, когда они были наиболее сухими внутри. Затем бревна доставляли к берегу реки, укладывали в штабели. И уже весной стволы сплавляли по рекам к верфям. Там их распиливали на доски, которые затем долго сушили.

Корабли, изготовленные из хорошего сухого дерева, служили десятилетиями. Понятно, что их ремонтировали и обрабатывали специальными средствами от гниения.

Когда первенцы Свирской и других верфей вошли в состав морских эскадр, пришло время подумать о сбережении и разведении лесов. Петр знал, что корабельные дубы и мачтовые сосны созревают столетиями, и если заблаговременно не позаботиться о лесах и их воспроизводстве, то истребление неминуемо.

За годы своего правления Петр подписал более ста указов, распоряжений и инструкций, относящихся к сбережению и рациональному использованию лесных богатств.

Уже в 1703 году он издал Указ, в котором предписывал «осмотреть и описать леса заповедных пород во всех городах и уездах, в дворцовых и патриарших и в монастырских, и всяких чинов помещичьих и вотчинниковых землях ...» Заповедными породами объявлялись дуб, клён, сосна, вяз, карагач, лиственница, так как они пригодны были «на корабельное и иных морских судов строение». Соответственно и леса этих пород, произрастающие от рек больших – на 50, а от малых, пригодных для сплава леса, – на 20 и 30 верст, тоже становились заповедными. Этот же указ запрещал свободную рубку лесов.

Охраняли заповедные леса особые надзиратели, находившиеся в подчинении у воевод. Иногда для охраны привлекали и солдат. Указом от 6 апреля 1722 года для управления лесами в обжитых районах: «в Петербурге, в Москве, в Казани, на Воронеже, на Рязани, во Брянску, в Новогороде, в Смоленске, в Муроме» были созданы специальные органы – вальдмейстерства (от немецкого wald – лес). В подчинении вальдмейстеров находились унтер-вальдмейстеры (их число определялось «по пропорции величества места») и лесные надсмотрщики. Всей службой «для особливаго смотрения и бережения лесов» руководил обер-вальдмейстер «под дирекцией Адмиралтейства» – и этим снова подчеркивалась главная задача вальдмейстерств: сбережение ценных лесов для нужд кораблестроения.

Был в этом документе пункт, который отражал идею организации непрерывного пользования лесом. Для этого обязывали делить лесные угодья, приписанные к горным заводам, на 25-30 участков и вести лесозаготовки с таким расчетом, чтобы каждый из них «погодно рубить и рубя... лесной порослью запускать и уже отнюдь в тех местах недорослаго не рубить, дабы покамест последний участок вырубят, к тому ж времени первый поспеет».

Петр I не только берег строевой лес, но и заботился об экономии деловой древесины. Известно, что в начале ХVIII века единственным инструментом лесоруба был топор. При валке дерева и разделывании ствола на бревна в отход уходило не менее 10-15 процентов заготовляемой древесины. Если же вместо топоров пользоваться двуручными пилами, то потери сократятся, и очень значительно. В связи с этим появился указ «О приучении дровосеков к распиловке дров». В нём предписывалось «дрова для Москвы в течение двух лет заготовлять из расчета «девять сажень топоровой рубки, а десятую сажень пилованную, чтобы в те два года всех чинов работные люди в таких древесных пилах изготовились и пилованию дров изучились».

В степных районах Приазовья Петр велел «на топку всемерно искать торфу, дабы было подспорье дровам», а московскому губернатору дал указание, чтобы избы «черепицей и дерном крыли, а не дранью и не тесом». Поскольку Петр I разбирался в технологических свойствах различных древесных пород, то, давая указание, к примеру, Демидову – об управлении лесами сибирских заводов, особо подчеркивал: при рубке леса оставлять и беречь «кудреватые березы», потому что «сибирская береза для ружейных лож лучше клена».

Петр Первый ввел маркировку древесины. В 1721 году по его указу деревья стали клеймить – таким образом можно было определить происхождение древесины, а значит, и снизить количество нелегальных рубок. Каждый заготовитель леса придумывал свое «фирменное» клеймо, а полицмейстерская канцелярия «делала их на железных молотах».

Больше всего царь любил могучие дубы. Историки и биографы российского государя рассказывают такой сюжет. По Петергофской дороге Петр выбрал участок длиной 200 и шириной 50 шагов и засадил его желудями. Во время посадки «Государь, приметив, что один из стоящих тут знатных особ трудам его улыбнулся, оборотясь к нему, гневно промолвил: «Понимаю! Ты мнишь, не доживу я матерых дубов. Правда! Но ты – дурак; я оставляю пример прочим, чтобы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь, пользе государства впредь».

А в 1717 году он писал азовскому губернатору Толстому: «Изволь постараться, чтобы на Таганроге в удобных местах (а лучше за городом) насадить рощи дубового или хотя иного какого дерева, привезши с Дону немалое число маленьких деревьев в осень по листопаде, также подале от города в удобных же местах несколько десятин посадить желудков для лесу же».

Корабельные лиственницы – из семян

Идея Петра Первого о посадке корабельной рощи под Петербургом была осуществлена после его смерти. В 1726 году, по высочайшему приглашению в Россию прибыл немецкий «лесной знатель» Фердинанд Габриель Фокель. В этом же году между ним и Адмиралтейством был заключен договор на исполнение им в России обязанностей форстмейстера.

В его обязанности входило «приводить в известность леса, пригодные для кораблестроения, содержать и охранять их, передавать свой опыт ученикам». Фокель за 25 лет, что работал в России, привел в известность с представлением описных книг и ландкарт многие леса Северо-Запада России для нужд государственного кораблестроения. Представил в воинскую морскую комиссию проект: «Каким образом надлежит поступать в разводе и в бережении дубовых рощ» (1732 г.).

В одном из документов он отмечал, что «в России лиственницы достигают наибольших размеров по реке Мезени и ее притокам. Длина их стволов до первых сучьев – 12-14 саженей (25,6-

29,9 м), а толщина на высоте – от 3 сажен (6,4 м) до 2,5 футов

(76 см)».

Тут нужно вспомнить, что одной из первых, так называемых петровских, была Архангельская верфь. Туда привозили сначала дубовые заготовки из южных лесов, но потом, убедившись в надежности северной лиственницы, местные мастера стали использовать только ее для изготовления самых важных частей корабля. Так начался золотой век северной лиственницы. Она была внесена в реестр «государственных дерев» (1703 г.), расходовали ее крайне экономно.

Для Архангельского адмиралтейства лиственницу заготовляли в корабельных рощах по всему бассейну Северной Двины, Онеги и Мезени. За всю историю деревянного кораблестроения на Севере (1693-1862 гг.) в этих лесах было вырублено около одного миллиона лучших и крупнейших лиственниц. Об их размерах можно судить по требованиям, предъявлявшимся к корабельным лесоматериалам: мачтовые бревна должны были быть длиною 23,2-30,5 метра с диаметром в верхнем отрубе 43,2-100,3 сантиметра; сечение брусьев, употребляемых на остов корабля, составляло 53 сантиметра.

Благодаря лиственнице архангельские корабли отличались крепостью и долговечностью. Так вот именно из Архангельской губернии лесовод Фокель привез в Петербург семена северной лиственницы, и в 1738 г. под столицей из этих семян им была заложена знаменитая Линдуловская роща (находится в Выборгском районе Ленинградской области). Названа по имени речки Линдуловки. В 1980 году эту речку переименовали в Рощинку, в соответствии с названием посёлка Рощино.

Чем же хороша северная лиственница? (Её ещё называют лиственницей Сукачева – по имени российского ученого, занимавшегося исследованием её свойств). Она растет быстрее всех наших северных пород; её древесина долговечная, морозостойкая и прочная. В течение лета лиственница растет 83 дня, тогда как сосна 46 дней, ель – 43 дня. Древесина лиственницы обладает гораздо лучшими физико-механическими свойствами, по сравнению с еловой или сосновой. У нее на 20-40 % выше пределы прочности на сжатие, изгиб, скалывание, твердость и сопротивление ударному изгибу. Её древесина отличается большой устойчивостью против воздействия щелочей и кислот, поэтому ее используют для изготовления чанов и другого оборудования для химической промышленности. Лиственница дает почти такой же выход целлюлозы, как ель. Ее древесина содержит гумми, или камедь, которая употребляется в текстильной промышленности как загуститель при крашении тканей, в спичечной промышленности для изготовления головок, в лакокрасочной промышленности. Лиственничная живица в 4-5 раз дороже сосновой.

Если отойти чуть в сторону от судостроения и вспомнить про добычу полезных ископаемых, то мы увидим, что самым надежным креплением в шахтах, даже самых глубоких, была крепь из лиственницы. На Урале, в тех местах, где раньше находились рудники Демидовых, до сих пор «выходят» на поверхность лиственничные бревна, употреблявшиеся для изготовления крепи – они целые и не поврежденные.

...Но вернёмся в Линдуловскую рощу. Когда через шесть лет после первых посевов Фокель приехал проверить их состояние, то оказалось, что часть их вытоптана лошадьми. Тогда, по его указанию, плантация, с использованием отставших в росте саженцев из посевов 1738 года, была увеличена почти до 5 гектаров и высажена правильными рядами, в отличие от первой, так называемой «бестолковой рощи».

Заметим по ходу, что к началу XIX века в Петербурге был создан Лесной институт, и его студенты (они назывались кадетами) с 1842 года стали проходить в роще практику.

В 1856 году, решением Департамента корабельных лесов, Линдуловская роща становится заповедной, превращается в «лабораторию» для научных исследований, где работают известные российские лесоводы Александр Длатовский, Дмитрий Товстолес, Георгий Редько.

Линдуловская роща сегодня

В заказнике существуют посадки четырёх видов лиственниц: архангельской, камчатской, сибирской и европейской. Лиственничная роща занимает около

300 га и состоит из 4,5 тысяч деревьев, которые достигают высоты 40 (50) метров при диаметре ствола от 0,5 до 1 метра.

Рядом с ними соседствуют пихты – сибирские и белокорые, а также сосны – балканские, кедровые, сибирские. К примеру, сосна сибирская растёт ещё и в дальнем конце Линдуловской рощи, по левому берегу реки Рощинки, там же можно встретить посадки туи.

На Рощинке расположены места нереста атлантического лосося, кумжи и миноги и места обитания жемчужницы жемчугоносной – охраняемого двустворчатого моллюска.

В 1990 году Линдуловская роща признана одним из объектов наследия ЮНЕСКО.

В 1994 году группа петербургских энтузиастов решила восстановить легендарный петровский фрегат «Штандарт», и на его корпус из Линдуловской рощи было отпущено 35 лиственниц. Вот как рассказывают участники этого проекта об одном из этапов работы: «Обшивку корпуса судна делали из 12-тиметровых досок толщиной 75 мм и шириной

12-мм. Чтобы загнуть такую доску по форме корпуса, применяли традиционный способ: нагревали её в течение нескольких часов в специальной парилке – длинном деревянном ящике, соединенном трубой с котлом, вмонтированным в печь, специально установленной для этой цели на верфи. После распаривания доски её надо было приладить на место и прикрепить к шпангоутам...»

Строительство фрегата было завершено в 1999 году. Первое плавание учебного парусника прошло по маршруту «Великого посольства» Петра Великого. Сегодня «Штандарт» по-прежнему в строю, а у его команды есть свой сайт: shtandart.ru.

Ирина Владимирова

P.S. Использованные источники: Первый лесопромышленный портал, сайт Российского музея леса, www.ooptlo.ru (особо охраняемые территории Ленинградской области), www.shtandart.ru, www.nkj.ru (журнал «Наука и жизнь»).