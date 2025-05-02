Праздник вольной борьбы – на базе «Россонь»
На спортивной базе лагеря «Россонь» 26–27 апреля прошел 59-й традиционный Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти комиссара партизанского отряда М.И. Седюка и воинов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.
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На соревнования собралось около 200 спортсменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Ростова-на-Дону, Мурманска.
Участие в турнире приняли воспитанники Гатчинской школы борьбы. В упорных и красивых схватках двое спортсменов вернулись с медалями. Губерд Апеков смог забрать серебро, а Степан Седьмаев – бронзу. Поздравляем ребят и их тренеров!
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