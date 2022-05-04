«Песни Победы» звучали в Новом Свете

Как мы помним, строительство кораблей на реках Сясь и Свирь началось стремительно, и одним из факторов выбора места для верфей служило наличие расположенных рядом с реками лесов. Для строительства одного стандартного парусного корабля уходило около 4 000 дубов, 100-пушечного линейного – от 6 000 до 10 000 дубов. И вначале было не до соблюдения технологии подготовки древесины – она шла в дело практически сырая. Поэтому корабли, построенные первыми, не были долговечными.