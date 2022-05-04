«Песни Победы» звучали в Новом Свете
В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на сцене Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» состоялся XII областной конкурс-фестиваль патриотической песни «Песни Победы».
Участниками конкурса-фестиваля стали 17 хоров, 22 ансамбля и 8 солистов, работающие в жанре народного, эстрадного и академического песенного искусства. Исполнители съехались из Гатчинского, Тосненского, Лужского, Всеволожского, Кировского, Волховского, Киришского, Сланцевского и Ломоносовского районов Ленинградской области.
По решению жюри Гран-при фестиваля завоевали:
- в номинации «Хоры» - хор русской песни «Гатчанка», руководитель – Александр Коваленко (Гатчинский городской Дом культуры);
- в номинации «Солисты» - Татьяна Осокина, руководитель – Мария Кахоцкая (КДЦ «Нева», пос. им. Свердлова, Всеволожский район);
- в номинации «Ансамбли» - вокальный ансамбль «Роза ветров», руководитель – Людмила Смирнова (театрально-культурный центр «Саблино», п. Ульяновка, Тосненский район).
В списке лауреатов конкурса также приятно видеть солистов и коллективы Гатчинского района.
Лауреатами I степени стали:
- Сергей Борисов (д. Большое Рейзино);
- ансамбль русской песни «Горница», руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Владимир Павлов (Центр творчества юных», г. Гатчина);
- хор русской песни Гатчинского городского дома культуры (ВОС), руководитель – Владимир Сапогов (Гатчинский городской Дом культуры).
- ансамбль русской песни «Любава», руководитель – Ирина Сергеева (Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»);
Звания Лауреата II степени удостоены:
- ансамбль русской песни «Вырицкие узоры», руководитель - Раиса Ефимова (Вырицкий культурный центр).
Лауреатом III степени стал:
- ансамбль русской песни «Россияночка», руководитель - Михаил Долгушев (Пудостьский культурно-спортивный комплекс).