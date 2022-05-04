«Тайро»: 20 лет волонтерской работы

Клуб «Тайро» (что значит таицкий ровесник) был создан еще в 2000 году. Из-за пандемии отметить круглую дату вовремя, так как хотелось, не удалось. Но зато теперь собрался целый зал лидеров, представляющих разные поколения воспитанников «Тайро».

На юбилее собрались нынешние «тайровцы», ветераны клуба и почетные гости. С теплыми приветствиями выступили заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района Марк Кравчук, Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, генеральный директор питомника растений «Алексеевская Дубрава» Алексей Крюков.

Теплые поздравления принимала бессменный руководитель клуба, генератор идей, заместитель директора школы и депутат Елена Никонова. Ей вручили цветы, подарки и благодарность. А клуб преподнес гостям творческие подарки.

За 20 лет главное направление клуба осталось неизменным - первичная профилактика рискованного поведения среди подростков. Работа клуба направлена на развитие молодежных добровольческих инициатив, связанных с пропагандой здорового образа жизни и профилактикой. Волонтеры проводят тренинги среди молодежи Таицкого поселения и Гатчинского района, занимаются саморазвитием, активно участвуют в конкурсном движении. Клуб является победителем многочисленных и разнообразных соревнований, инициатором и участником волонтерских акций, а также победителем областного конкурса «Доброволец ЛО».

Выпускники клуба «Тайро» - успешные, талантливые, порядочные молодые люди, многие из которых продолжают волонтерскую деятельность в студенческие годы и дальше по жизни.

За чаепитием в дружеской обстановке воспитанники клуба делились воспоминаниями, пели песни, танцевали и обсуждали перспективы развития волонтерского движения.

Этот юбилей запомнится еще одним добрым делом. В честь 20-летия «Тайро» на школьном дворе были посажены деревья, подаренные питомником растений «Алексеевская Дубрава».

Татьяна Можаева