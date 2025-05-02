Коммунаровской школе искусств – 50 лет!

Гостям праздника продемонстрировали видеофильм об истории создания Коммунаровской школы, этапах ее развития – о прошлом и настоящем.

Школа искусств появилась в Коммунаре в 1975 году и до 1990-х не имела постоянной прописки. Потом ей выделили здание бывшей больницы на Школьной улице, а в 1998 году – второе здание на Ленинградском шоссе, 13. На празднике с искренней благодарностью вспомнили директоров школы: А.А. Плаксина, Л.Т. Абраменко, Л.Е. Черную, А.И. Церра, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие школы искусств и культуры города Коммунара.

Сегодня Коммунаровская ДШИ представлена тремя отделениями: музыкальным, хореографическим и изобразительным, в которых учатся более 500 детей. Из 42-х преподавателей двое носят почетное звание заслуженных работников культуры РФ – преподаватель теоретических дисциплин Светлана Гукова (49 лет работы в школе) и преподаватель фортепиано, выпускница Коммунаровской школы Марина Андреева (стаж работы в школе – 40 лет). Школа славится своей преемственностью: сегодня здесь преподают восемь выпускников.

Первый выпуск в школе искусств состоялся в 1978 году. На сегодняшний день школу окончили 1106 человек, более ста из них продолжили образование в сфере культуры в средних и высших учебных заведениях.

В 1999 году в Коммунаровской школе искусств был открыт концертно-выставочный зал им. профессора Санкт-Петербургской консерватории В.В. Нильсена, в котором ежегодно проходят два областных конкурса: «Серебряный Орфей» – состязание юных вокалистов и «Педагогический Олимп» – уникальный конкурс профессионального исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области. Помимо областных мероприятий, школа проводит два открытых районных конкурса: «Музыкальные страницы» – конкурс фортепианных миниатюр и конкурс детского ансамблевого исполнительства «Играем вместе».

Самое крупное в Коммунаровской школе искусств – отделение изобразительного искусства, где обучаются 240 человек под руководством старшего преподавателя Юлии Тур. К 50-летию школы преподаватели подготовили совместную выставку, которая экспонируется в концертно-выставочном зале им. профессора Владимира Нильсена и будет открыта для посещения до 31 августа.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя Коммунаровскую школу искусств с полувековым юбилеем, искренне поблагодарила директора Елену Церр и преподавателей за столь благой труд:

- Педагоги школы искусств сегодня выполняют особую миссию сохранения историко-культурного наследия России. Я хочу пожелать замечательному коллективу школы и ее воспитанникам не останавливаться на жизненном пути: смело, уверенно в себе и в завтрашнем дне нашей страны идти вперед – к победам, маленьким и большим. Сил, здоровья, множества планов и возможностей! А мы, со своей стороны, как орган власти местного самоуправления и впредь будем делать всё, чтобы создавать лучшие условия для вашей деятельности, для воспитания наших ребятишек.

Людмила Нещадим вручила юбилярам заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения почетной грамотой администрации Гатчинского округа награждена директор Коммунаровской школы искусств Елена Церр.

Благодарственные письма главы администрации Гатчинского округа были вручены Ирине Поляковой, Софии Банаковой, Наталье Сузи, Ольге Володарской, Татьяне Быстровой, Алексею Ужегову.

Также Людмила Нещадим вручила награды от Законодательного собрания Ленинградской области педагогам: Светлане Гуковой, Марине Андреевой, Анне Симоновой, Елене Котовой, Алевтине Крохалевой. Почетной грамотой областного парламента награжден весь коллектив Коммунаровской школы искусств.

Юбиляров поздравил председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский. Он подчеркнул, что правительство Ленинградской области уделяет большое внимание образованию в детских школах искусств (а их в регионе 72), и каждый год школы строятся, ремонтируются и оснащаются музыкальными инструментами.

Вместе с Марией Титовой – заместителем главы Гатчинской администрации по развитию культуры – Евгений Чайковский вручил награды преподавателям Коммунаровской школы искусств.

В концертной программе в честь 50-летия школы приняли участие сами педагоги и их воспитанники: хор младших классов «Скворушка», ансамбль гитаристов «Струна», гордость школы искусств – лауреаты многочисленных международных, всероссийских и областных конкурсов, хореографические коллективы «Рукавичка» и «Феникс». На сцене также выступали юные вокалисты, флейтисты, пианисты и их преподаватели.

Коммунаровскую школу искусств поздравил настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира отец Алексей Дудин и коллеги – руководители школ искусств Гатчинского округа и Гатчинской му-зыкальной школы им. Ипполитова-Иванова.

Завершилась праздничная программа выступлением сводного хора Коммунаровской школы искусств, исполнившего песни «Баллада о солдате» и «Счастья тебе, земля!».

Екатерина Дзюба