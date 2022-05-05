Майские праздники вместе с «Большой переменой»

Школьники 5-7 классов смогут зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online и пройти дистанционный этап до 17 мая включительно. Майские праздники – отличная возможность сделать это!

Дистанционный этап конкурса проходит в формате онлайн-игры, где участники могут сами влиять на сюжет. На этом этапе ребята должны познакомиться с главным символом «Большой перемены», котом Вжухом, пройти задание на коммуникативность, креативность, альтруизм, логическое мышление, задание «Делай добро», смысловое задание в рамках вызова и онлайн-собеседование.

Первое задание этапа называется «Представь себя» – это видеовизитка, в которой участнику требуется рассказать о своих интересах и достижениях. Также можно рассказать о семье, питомце, родных – это всё достойно внимания.

С самого начала конкурса школьник привлекает в конкурс педагога-наставника – это может быть учитель или педагог дополнительного образования. Самое главное, ребенок выбирает наставника сам.

««Большая перемена» – это проект для массовых школьников, которые учатся по-разному, но обладают самыми разными талантами. Раскрыть особенные способности детей помогают педагоги путем работы с мотивацией, поиском интересов и способностей. Для педагога важный вызов – проявить искру в ребенке. Педагоги, прошедшие через опыт «Большой перемены», чувствуют себя профессионально сильнее, и самооценка поднимается», – говорит генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова.

В первом этапе участники могут набрать до 500 баллов. В финал конкурса пройдут 600 школьников. Он пройдет в июле на базе Международного детского центра «Артек» – ребята будут решать кейсовые задания, эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.

Победителями «Большой перемены» в этой возрастной категории станут 300 ребят. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности. Во время движения поезда для ребят пройдет образовательная программа.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».