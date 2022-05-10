Музыка на привале

В этих песнях есть все — и горечь отступлений, и картины жизни солдат, и рассказы о их подвигах, и тяжелые мысли о близких на привале, и радость возвращения на родную землю.

Одной из праздничных музыкальных площадок в Гатчине стала Театральная площадь, где шел концерт «Песни на привале». Гатчинцы слушали известные песни, написанные в военные и послевоенные годы, затаив дыхание, внимали стихам людей, переживших войну и Ленинградскую блокаду, вдохновенно подпевали выступающим и с удовольствием танцевали под любимые мелодии.

Танцевальную площадку «Тот цветущий и поющий яркий май...» открыл в этот день и Гатчинский городской Дом культуры. Здесь начали с щемящего сердце пролога — театрализованной композиции, посвященной подвигу двадцати пяти комсомольцев-подпольщиков, погибших 30 июня 1942 года. Современные юноши и девушки сумели глубоко прочувствовать жизнь и судьбу своих ровесников, принявших на себя тяжелый удар немецко-фашистской оккупации. В этой композиции было все — и первая робкая любовь, и ужас, который принесла с собой война, и решимость сражаться до конца, и последние минуты перед казнью, и радость победы над врагом...

А потом танцевали все - под знакомые и любимые мелодии, звучавшие в исполнении творческих коллективов Гатчинского Дома культуры. А мальчики и девочки начала сороковых прошлого века ходили между танцующих, словно радуясь тому, что жизнь продолжается.

Гуляющие по Соборной останавливались у площадки, где играл оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Л.Е. Патрикеевой, входящего в состав Гатчинской городской филармонии. Под музыку оркестра здесь тоже звучали песни военных лет в исполнении обладателя одного из лучших голосов Гатчины Владимира Майера.