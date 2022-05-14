Дворец, которого могло бы не быть

Надо отметить, что во время немецко-фашистской оккупации Гатчины здание Гатчинского дворца пострадало не больше, чем другие пригородные дворцы. Оно горело, как Павловский дворец, но не было взорвано, как Большой Петергофский. И хотя музейная жизнь во дворце началась сразу после окончания войны, и были планы по его восстановлению, позже его передали посторонним организациям. А раз нет дворца - спасенные гатчинские коллекции (около 16 тысяч) из Центрального хранилища пригородных дворцов-музеев Ленинграда, где они сначала хранились, стали распределяться между другими музеями. При этом большую часть использовали в экспозиции Павловского дворца-музея, который стал восстанавливаться первым, благодаря энергичной и самоотверженной деятельности директора Анны Ивановны Зеленовой. В итоге в Павловске был создан «Музей художественного убранства русских дворцов конца XVIII и первой половины XIX веков». Поэтому утвердилось мнение, что «создание двух близких по профилю и тематике музеев на базе одного круга предметов невозможно», и о Гатчинском дворце забыли на долгие годы.

К тому же в то время у Гатчины не было такой авторитетной исторической личности, как император Петр I у Петродворца, поэт А.С. Пушкин у Царского Села, а наши: гатчинский император Павел I числился «сумасшедшим на троне», Александр III - «военнопленным революции». Апартаменты Александр III в Гатчинском дворце вообще рассматривали как пример «крайней безвкусицы и убогого мещанского «уюта».

Пришлось доказывать, что Гатчинский дворец – это выдающийся памятник художественной культуры XVIII - XIX веков, учебник по искусству интерьера, и до войны его называли «пригородным Эрмитажем» по количеству помещений и художественных собраний.

Реставраторы смогли войти во дворец только в 1976 году, после освобождения помещений бывшего Аванзала и Мраморной столовой. Но и потом понадобились годы титанической борьбы с сопротивлением чиновников, особенно во властных структурах, и привлечением на свою сторону деятелей культуры, общественность.

Например, кто сегодня поверит, что главному хранителю Аделине Сергеевне Елкиной в кабинетах начальников приходилось слышать: «А где находится ваша Гатчина? Я там ни разу не был», «Я что, должен все бросить и заняться вашим дворцом ради шмуток идиота Павла?» или «Тронных залов давно нет, с тронами покончено раз и навсегда в семнадцатом году».

Также труднейшей проблемой было «выбивать» финансирование не только на реставрацию залов, но и строительство новых зданий для перемещения из дворца организаций Министерства электронной промышленности СССР.

Одновременно научный отдел, состоящий из 2-3 человек, кропотливо собирал архивный материал для подготовки проектной документации и восстановления убранства всех залов дворца, также шел поиск мастеров-реставраторов.

Только в июне 1982 года музейное руководство Главного комитета по культуре Ленгорисполкома всерьез заинтересовалось дальнейшей судьбой Гатчинского дворца, и музейщики впервые осмотрели реставрируемые залы. Вот что сообщала газета «Гатчинская правда» о результатах реставрации дворца: «В Аванзале с оценкой «отлично» была выполнена «великолепная и изящная лепка» на потолке и падуге скульптором Л.А. Стрижовой и бригадой с лепщиком-модельщиком Л.А. Чезловым, на потолке установлен живописный плафон «Вера и Надежда» бригадой художников-реставраторов Я.А. Казакова, уложен наборный паркет по рисункам А. Ринальди бригадой Е.Ф. Кудряшова. В Мраморной столовой «вернули к жизни» большую часть мраморных колонн, лепку на стенах и потолке, а также украсили живописным плафоном «Вера и Любовь». В Тронной Павла также была воссоздана лепка и подготовлена под золочение. А вот в Белом зале - «самом изящном и самом сложном» - успели установить только подвесной потолок».

Наконец, состоялось заседание межведомственного музейного совета, на котором обсуждалось открытие I очереди восстановленных залов. В основу тематической структуры залов был положен очень важный принцип: «Исторические интерьеры парадных залов и жилых помещений восстанавливаются на период наивысшего расцвета. Для центрального корпуса и галерей – это конец XVIII – начало XIX веков. Наполняемость залов дворца - на 1941 год». В то же время была рассмотрена экспозиция выставки на 3-м этаже Главного корпуса дворца «Шедевры Гатчинского дворца, спасенные во время Великой Отечественной войны». В результате была определена дата открытия.

Символично, что этот день был приурочен к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, и после того, как была перерезана красная ленточка, первыми во дворец вошли участники войны. Фактически Гатчинский дворец стал памятником героическому подвигу советского народа и его сотрудникам, которые мечтали, верили, что вновь встретятся в любимом дворце.

Но даже после открытия первых залов будущее музея оставалось неясным. По-прежнему продолжалась борьба с «местническими» интересами коллег из других дворцов-музеев. Так, в 1988 году в Министерство культуры СССР поступили письма от сотрудников Павловского дворца-музея и Государственного Эрмитажа, которые помимо необоснованных обвинений в «низком» качестве реставрационных работ и «убогой» экспозиции приходят к «главному выводу»: «… воссоздание Гатчинского дворца-музея невозможно и после передачи всего сохранившегося бывшего гатчинского фонда из Павловского дворца-музея». Также авторы пугали, что восстановление Гатчинского дворца приведет к разрушению «целостной экспозиции» Павловского дворца, нанесет ущерб эрмитажному собранию, а затем и к последующей «перетасовке» других музейных собраний. Взамен они предложили «многопрофильное использование» Гатчинского дворца, т.е. создание на его базе «крупного культурно-просветительного центра», который «органично вберет в себя центральную небольшую часть парадных интерьеров». Остальные многочисленные помещения следует приспособить для организации тематических выставок из фондов других музеев, лекций и концертов, и в завершение: «Частью комплекса станет и уникальный гатчинский парк».

К счастью, Государственный музей-заповедник «Гатчина» смог занять достойное место среди пригородов Санкт-Петербурга!

В эти майские праздничные дни, как и все предыдущие годы, я с благодарностью вспоминаю довоенных сотрудников музея Серафиму Николаевну Балаеву, Ирину Константиновну Янченко, с которыми мне не довелось работать, но невидимую связь с ними смогла почувствовать благодаря знакомству с Анной Ивановной Зеленовой. Легендарный директор, восстановив Павловский дворца-музея, посчитала справедливым в память о ее коллегах из Гатчины вернуть из небытия и Гатчинский дворец. Поэтому в 1968 году по ее рекомендации из Павловска в Гатчину была переведена ее самая способная, целеустремленная, не знающая страха ученица А.С. Елкина. Анна Ивановна напутствовала Аделаиду Сергеевну такими словами: «В Гатчину надо идти только при одном условии, если ты внутренне готова к противостоянию, если не бросишь все на полдороге, несмотря на самые неожиданные кошмарные препятствия и давление всех видов и со всех сторон». И до последних своих дней помогала опытом, связями, активной позицией.

Проработав долгие, нелегкие годы с Аделаидой Сергеевной, моей первой начальницей, а потом - подругой Делей, верю, что в Гатчинском дворце ей тоже будет установлена мемориальная доска.

Нельзя забывать, что огромную роль в возрождении Гатчинского дворца сыграл председатель Гатчинского городского исполкома депутатов трудящихся Иван Федорович Соколов. Прекрасный администратор, хозяйственник, талантливый, ответственный человек он брал на себя решение многих проблем дворца, и в 70 -е годы ХХ века фактически заменил его непосредственное руководство.

И, наконец, «настоящим» директором в 1983 году стал Николай Сергеевич Третьяков. С его приходом основные силы реставраторов, коллектива Дирекции дворца-музея и парка, финансирование были направлены на открытие 1-й очереди залов. Последующие 14 лет (до перехода в Государственный музей-заповедник «Павловск») он свои знания, силы отдавал возрождению Гатчинского дворца.

Сегодня мы можем любоваться красотой лучших интерьеров конца XVIII века, созданных Антонио Ринальди и Винченцо Бренной, благодаря Михаилу Михайловичу Плотникову, архитектору Специального научно-производственного объединения «Реставратор» и автору проекта восстановления первой очереди залов. А их уникальным лепным декором, сложными композициями потолков, падуг, стен - благодаря скульптору с «редким талантом от бога» Лидии Алексеевне Стрижовой и лепщикам ее бригады.

Надо отметить, что огромной победой в ускорении восстановления дворца стало образование отдельного реставрационного участка, начальником которого был назначен Виктор Федорович Кирпичев.

Огромная благодарность всем бригадам художников, резчиков по камню и дереву, паркетчикам, мастерам по искусственному мрамору, штукатурам, позолотчикам, столярам, плотникам, малярам, которые сделали возможным открытие Гатчинского дворца.

Также значительную помощь в восстановлении первой очереди залов оказали представители ГИОП и ВНИИ «Электронстандарт», среди них архитектор Татьяна Вадимовна Прохорова, инженер Нина Ивановна Бояркина.

В то время не ради денег, а чтобы показать и доказать всему миру, что Гатчинский дворец достоин существования, взяли на себя нелегкий, но радостный труд принимать огромное количество посетителей только в трех парадных залах и 12-ти выставках первые замечательные экскурсоводы, смотрительницы, кассиры, контролеры. И сегодня хочется пожелать музею дальнейшего процветания и сохранения памяти о тех, кто боролся за его новое рождение.

Валентина Федорова,

ветеран труда ГМЗ «Гатчина»