Пионерия в Приоратском дворце

Первые пионерские отряды

В августе 1923 года создаётся первый (опытный) отряд юных пионеров при коллективе комсомола станции Гатчина - Балтийская. Помещался отряд в здании бывшей дворцовой оранжереи. Затем пионерские отряды были организованы на станции Гатчина - Товарная, Гатчина - Варшавская, при школе рабочих подростков. Появились курсы по подготовке пионервожатых и их помощников. К концу года в Гатчине насчитывалось 5-7 отрядов, в которых было объединено 500-700 человек.

На улицах города часто раздавался барабанный бой, пионерские песни. Это пионеротряды шли в походы. Походы обычно устраивались в ближайшие леса, чаще всего в Орлову рощу и в район Зверинца. Ребята разбивали лагерь, ставили палатки, строили шалаши. Пионеры учились разжигать костры, ориентироваться по компасу, варить кашу, печь картошку. А ещё любили петь пионерские песни:

«Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,

Низко бьем тебе челом-лом-лом…»

или

«Взвейтесь кострами, синие ночи,

Мы пионеры – дети рабочих…»

На полянках ребята с увлечением занимались гимнастикой, подвижными играми, проводили соревнования по лёгкой атлетике. Проводились походы и зимой - на лыжах. Одно было плохо: лыж не хватало на всех.

В 1924 году для Дома юных пионеров было выделено двухэтажное здание (на Советской улице напротив собора).

Каждой весной и летом, начиная с 1925 года, проводились общегородские военно-пионерские игры. Пионеры помогали в ликвидации безграмотности и детской беспризорности, активно участвовали в проведении «Дня леса». Это они озеленили улицу Юного Ленинца (ныне улица Горького) и организовали уход за молодыми насаждениями.

В 1925 году с 30 августа по 6 сентября в Гатчине весело и оживлённо прошёл праздник, посвящённый Международной детской неделе. Отряды во главе со знаменосцами, фанфаристами и барабанщиками под пионерские песни шли по городу.

В 1924 году юные пионеры начали готовить себе смену. При пионерских отрядах создавались группы «Октябрят».

В это же время в Гатчине выходила печатная газета комсомольского коллектива школы рабочей молодёжи «Маховик». В газете печатались заметки о пионерской работе.

Дом пионеров

В советские годы Филькино озеро продолжало оставаться любимым местом отдыха гатчинских детей в жаркие летние дни. В 1935 году в Приоратском парке устраивался городок юных туристов. Для этого приспособили большую территорию под палаточный городок на 1200 детей. Приоратский дворец тоже использовался для городка.

Летом 1948 года в Приорате находился городской пионерский лагерь. В дворницкой жила повариха с двумя детьми. Медсестра приходила на дежурство. За лето было две смены. В первой отдыхали две группы - старшая и младшая, а во второй – в основном мальчики. В конце нее проводилась игра «Зарница», в которой также участвовали ребята из пионерлагеря 36-й железнодорожной школы. В лагере была лодка, на которой детей катали по озеру.

В 1947 году на ул. Чкалова, д. 51 открыли Дом пионеров. Парк стал пространством для съёмок фильмов детской киностудии, авиамодельных занятий и других детских развивающих секций. В Доме пионеров работали хореографический, хоровой и рукодельный кружки, детский кукольный театр, кружок моделей морского транспорта.

В 1949 году Дом пионеров переехал в Приоратский дворец.

Авиамодельным кружком руководил инженер Феликс Ольшевский. Его воспитанники Николай Царев, Борис Переверзев, Валентин Григорьев стали лётчиками.

Любовь к художественному рукоделию в Доме пионеров прививала А.И. Зорина. Работы пионерок-рукодельниц не раз получали высокие оценки на выставках.

Фёдор Фёдорович Савин, выпускник Ленинградского музыкального училища имени Мусоргского создал в Доме пионеров небольшой оркестр, который позднее с трудом размещался в самой большой комнате здания. Многие воспитанники оркестра стали профессиональными музыкантами. Педагогами Гатчинской музыкальной школы стали Галина Ревнивцева и Игорь Харкевич.

Создателями и руководителями детского ансамбля песни и пляски стали Ю.Ф. Иванова, Ф.Ф. Савин, Т.Н. Ильичева, Г.Г. Строганова, М.А. Назарова, Э.М. Красотина. В 1961 году коллектив ансамбля участвовал в смотре детской художественной самодеятельности области, за что получили премию.

Газета «Гатчинская правда» в номере от 7 сентября 1958 года сообщала, что для учащихся старших классов в Доме пионеров в это время создавалась детская киностудия. Под руководством Георгия Ивановича Циунелиса старшеклассники знакомились с основами фотографии, изучали киносъемочную аппаратуру и способствовали, как описано в «Гатчинской правде», «политехническому обучению школьников». В сообществе ВКонтакте «Гатчина. Фотоистория» опубликован альбом, предоставленный Владиславом Циунелисом, посвящённый кинотворчеству в Гатчине в этот период. Альбом опубликован со следующим комментарием: «В начале пятидесятых в здании Приоратского дворца находился гатчинский Дом пионеров и школьников, в котором ребята занимались в различных классах и кружках. Это: музыкальные классы, хореографический класс, драмкружок, кукольный театр, авиамодельный кружок и фотокинокружок. Последним руководил тогда мой отец Георгий Иванович Циунелис, на основе кружка он организовал пионерскую киностудию «Искорка», в которой уже к концу пятидесятых снимались кукольные игровые фильмы. Много лет прошло с той поры, киностудия просуществовала в стенах Приоратского дворца до середины шестидесятых, когда во дворце обосновался краеведческий музей. Киностудия к тому времени уже состояла из подросших пионеров, которые приняли активное участие в создании новой киностудии на базе гатчинского Дворца культуры…»

Газета «Гатчинская правда» также сообщала, что в кружках Дома пионеров впервые начинали занятия многие ученики 36-й железнодорожной школы, 4-й и 7-й средних школ и других учебных заведений города Гатчины, а в самостоятельные коллективы влилось более 150 новичков. К 40-летию ВЛКСМ хористы и кружок художественного слова Дома пионеров готовили праздничное приветствие Ленинградскому комсомолу. С разнообразной концертной программой выступали и участники других кружков.

О чём рассказала «Гатчинская правда»

Перелистаем старые газеты 60-х годов прошлого века.

…Пионеры 7-й школы города Гатчины внесли на заседание совета дружины школы предложение - собрать в 1963 - 64 учебном году такое количество макулатуры, которое потребуется для производства бумаги, способной обеспечить выпуск газеты «Гатчинская правда» в течение года.

(«Гатчинская правда», 27 октября 1963 года)

…По инициативе совета Дружины школы №9 создан интернациональный клуб. Во многие страны мира шлют свои письма пионеры школы и получают оттуда ответы зарубежных школьников.

(«Гатчинская правда», 9 декабря 1960 года)

…В 1964 году в Гатчину из Ленинграда везли космический вымпел Валентины Николаевой-Терешковой. По решению городского совета юных пионеров его передали пионерской дружине 7-й средней школы.

Школьники написали первой женщине-космонавту телеграмму:

«Уважаемая Валентина Владимировна!

Принимая от пионеров Ленинграда космический вымпел, мы, пионеры 7-й средней школы города Гатчины, на торжественной линейке решили принять Вас в нашу дружину имени Рысева. Разрешите считать Вас почётным пионером дружины. Галстук высылаем».

Через несколько дней из Москвы пришла ответная телеграмма. Вот её текст:

Гатчина, 7-я школа, дружина имени Рысева.

«Дорогие ребята! Получила вашу телеграмму. Большое спасибо за тёплые слова. Желаю вам, дорогие юные друзья, успехов в учёбе, пионерской жизни. С приветом лётчик-космонавт СССР

В. Николаева-Терешкова.»

(«Гатчинская правда», 1 марта 1964 года)

…Пионеров 4-а класса в Гатчинской школе-интернате знает каждый. Да и как не знать, если ни одно дело не проходит без их участия. Крепкая пионерская дружба связывает их. «Один за всех, и все за одного» - именно так живут ребята.

(«Гатчинская правда», 19 мая 1963 года)

В 1962 году Дом пионеров в Гатчине отмечал 40-ю годовщину пионерской организации. Одна из публикаций в «Гатчинской правде», сохранённая в альбоме Г.И. Циунелиса, сообщала, что во всех школах города прошли торжественные линейки, спортивные игры, смотры достижений в учёбе и труде. Все пионерские отряды Гатчины боролись за звание «Отряд — спутник семилетки». Чтобы получить это почётное звание, пионеры должны были добиться абсолютной успеваемости, стать инициаторами полезных дел в школе, уметь хорошо и интересно отдыхать, выполнить все условия пионерских ступенек.

19 мая в Доме пионеров на общегородском вечере пионерского актива, посвященном годовщине, звание «Спутник семилетки» было присвоено пионерским отрядам №6 и №11 пятого и четвёртого классов семилетней школы №5 (председатели отрядов — Таня Симанович и Таня Анисимова).

В той же публикации в «Гатчинской правде» были отмечены также успехи дружины школы №4 (председатель Тамара Титова). Городской совет юных пионеров наградил пионеров этой дружины Почётной грамотой. Сообщалось также, что почётные грамоты были вручены председателям совета дружины школы №5 Володе Андрееву, школы №1 — Тане Маргвелашвили, школы №7 — Ларисе Циринской. Пионерам помогали педагоги-пенсионеры М.А. Алмазова, С.Т. Чернянская, они тоже получили Почётные грамоты. Торжественная линейка прошла на плацу перед Гатчинским дворцом, на фасаде которого растянулся потрет В.И. Ленина.

Этой дате пионерская киностудия под руководством Георгия Ивановича Циунелиса посвятила короткометражный фильм «Пионерская двухлетка» и киножурнал под названием «Гатчинская пионерия».

В Гатчинской городской библиотеке имени А.И. Куприна состоялся вечер, посвящённый 40-летию пионерской организации. Учительница 4-й средней школы Н.С. Баккал в своем докладе рассказала о работе и героических подвигах юных пионеров в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период. После доклада был показан художественный фильм «Потерянная фотография», рассказывающий о дружбе между пионерами Советского Союза и Чехословацкой Социалистической Республики.

Предпраздничный выпуск «Гатчинской правды» от 18 мая 1962 года сообщал о приближении парада пионеров. В том же номере есть статья, посвящённая Анне Андреевне Ивановой — первой вожатой первого пионерского отряда в Гатчине, созданного в 1922 году.

Одна из заметок на первой полосе «Гатчинской правды» от 20 мая 1962 года рассказывала, что 19 мая к 8 часам утра Гатчина наполнилась детскими голосами. В 9 часов на празднично украшенные улицы вышли колонны пионеров с флагами, лозунгами и транспарантами. Звучали пионерские песни в исполнении оркестров, отряды двигались по городским улицам к Дворцовой площади, где состоялся парад пионеров города и всего района, посвящённый 40-летию пионерской организации. На состоявшемся здесь митинге пионеров приветствовал секретарь горкома КПСС А.Ф. Фарафонов, председатель горисполкома И.П. Ковалев и председатель райисполкома А.Т. Нефедов. После окончания парада пионеры направились в парки, в кинотеатры, в Дом культуры, на спортивные площадки.

19 мая 1962 года Гатчинской пионерской организации первой в Ленинградской области присвоили звание «Спутник семилетки».

В 1967 году в Приоратском дворце открылся краеведческий музей.

В 1969 в Приоратском парке планировали возвести авиамодельный кордодром — специально оборудованную площадку для проведения тренировок и соревнований по авиамодельному спорту. Авиамодельный кружок был организован в Доме пионеров, который тогда располагался в Приоратском дворце. Однако Комиссия, созданная по этому вопросу, заключила: «Участок, отведённый Леноблоно для строительства кордодрома в Приоратском парке, имеет чрезвычайно ответственное место в ландшафте парка — расположен на высоком берегу Филькина озера, участок выбран без учёта характера парка». В связи с этим решено было выбрать для возведения площадки другое место.

Встречаем 100-летний юбилей

К 100-летию Пионерской организации имени В.И. Ленина в Приоратском парке размещена выставка «По дороге в Дом пионеров». Представленные материалы повествуют о периоде развития парка с 1950-х по 1960-е годы, когда в Приоратском дворце располагался Дом пионеров и школьников.

Выставка подготовлена в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Гатчина», Гатчинской средней школой № 4, Гатчинским домом детского творчества «Журавушка». Использованы статьи газет «Гатчинская правда», «Пионерская правда», Детской библиотеки г. Гатчины, материалы из архивов частных коллекционеров и очевидцев описываемых событий.

Научный отдел Паркового агентства

Фото Г.И. Циунелиса и из открытых информационных источников