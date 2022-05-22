Ночь. Улица. Музей. Пионеры…

Пионеры и госпитальеры

Методический сектор ГМЗ «Гатчина» подготовил и провел в Приоратском дворце специальную программу, приуроченную к 100-летию пионерской организации. Поскольку с 1949 по 1967 год в Приорате располагался Гатчинский дом пионеров, сотрудники музея решили подойти к выбору темы «ночной» экскурсии с необычной стороны и провели параллели между средневековыми рыцарями-госпитальерами, для которых Павел I, собственно, и построил Приоратский дворец, и юными «рыцарями» советских времен – пионерами. Оказалось, у этих организаций много общего. И в первую очередь, кодекс чести.

В каждом зале Приоратского дворца посетителей Ночи музеев встречал экскурсовод в парадной пионерской форме с красным галстуком. После небольшого экскурса в историю Всесоюзной пионерской организации экскурсантам раздавали текст пионерского гимна и предлагали спеть вместе с Большим детским хором – в записи. Многие с готовностью подпевали наизусть «Взвейтесь кострами, синие ночи…».

Среди экспозиций дворца, посвященных рыцарям Мальтийского ордена, посетителям рассказывали о рыцарских традициях и символах, которые, сами того не подозревая, во многом переняли советские пионеры. И красный цвет галстука, и почитание знамен, и знаменитые пионерские костры уходят корнями в рыцарское Средневековье. Также, как и основные постулаты пионерского движения: честность, бескорыстие, отвага, верность и вечная готовность к борьбе… Экскурсоводы в пионерских галстуках на фоне интерьеров Приоратского дворца, портретов рыцарей и русских императоров выглядели эпатажно.

Отдельный небольшой зал в Приорате посвящен истории создания самого дворца, где посетители Ночи музеев узнали о технологии землебитного строительства, о легендарном архитекторе Николае Львове, создавшем этот шедевр российского зодчества, которому современники пророчили от силы полвека жизни. Как сложилась судьба Приоратского дворца на самом деле, мы знаем.

В ходе экскурсии сотрудники музея рассказывали и о работе Дома пионеров, иллюстрируя свой рассказ старыми фотографиями. Некоторые гатчинцы узнавали на этих фотографиях своих близких.

Экскурсия получилась очень динамичная, увлекательная, с элементами интерактива – интересно было и детям, и взрослым. Среди ранних посетителей Ночи музеев было много гатчинских школьников, в частности, учеников школы № 7 и лицея № 3. Популярность экскурсии оказалась крайне высокой: к вечеру субботы на сайте «Ночи музеев» не осталось ни одного билета – все раскупили вплоть до двух часов ночи.

Николай I – во многом первый

- Личные комнаты Николая I – сравнительно новая экспозиция Гатчинского дворца, – рассказывает заведующая музейным отделом работы с посетителями Ольга Писарева. – Мы решили выбрать для проведения акции именно эти залы, поскольку тема Ночи музеев – «Точка отсчета», а для Гатчины, да и для России в целом, Николай I во многом был такой точкой отсчета. В его царствование многое появилось впервые: были построены железные дороги, квалифицированы законы, появился первый в России мемориальный музей. И Гатчина, ставшая городом благодаря Павлу I, свое развитие получила в эпоху его сына – императора Николая Павловича.

В Ночь музеев сотрудники дворца проводили интереснейшие экскурсии по личным покоям Николая I, чья противоречивая натура вызывала немало споров, и споры эти длятся до сих пор: был ли он «Николаем Палкиным» и «кровавым», как утверждали злые языки, или «вечным работником на троне» и «Дон Кихотом самодержавия»? По свидетельствам очевидцев, император Николай Павлович был очень ответственным руководителем и выходных в своей трудовой деятельности не знал. Как говорил он сам: «Я не просматриваю бумаги – я их прочитываю». Работал допоздна, часто засиживаясь за полночь. Чтобы не тревожить слабую здоровьем супругу, ночевал в кабинете – на раскладушке. Она и сейчас там стоит. А для комфортного пребывания у императора в Гатчинском дворце были все бытовые условия: умывальник, ватерклозет и купальный шкаф – т.е. душ. Душ и впрямь находился в шкафу красного дерева, изнутри отделанном оцинкованным железом. Именно при Николае I во дворце появились эти жизненно необходимые удобства, которые сегодня мы можем лицезреть в комнатах императора во время экскурсий – и не только в Ночь музеев, но и днем – в режиме работы дворца.

В ходе осмотра комнат Николая I посетителям показывают уникальный макет этой части дворца, который полностью повторяет интерьеры и внешний вид здания – в масштабе. Хотя бы ради этого стоит посетить экскурсию: заглянуть в миниатюрные окна, за которыми в мягком свете настоящих люстр видны покои императора, комнаты челяди, винтовая лестница… Такой макет в Гатчинском дворце представлен впервые. По пути к нему экскурсанты проходят прямо над старым подъемным механизмом, с помощью которого кресло хворой императрицы поднимали на верхние дворцовые этажи (доктор не велел ей физически утруждаться). В полу – толстое стекло, через которое весь механизм – как на ладони.

…А из нашего окна – вся история видна

Третья экскурсия Ночи музеев посвящалась придворцовой территории. Эта уличная экскурсия, по сути, об истории государства Российского – на примере отдельно взятого города.

- Мы попытались представить себе некий персонаж, который на протяжении двух веков стоит у окна Гатчинского дворца, – поясняет Ольга Владимировна. – Казалось бы, что он мог там увидеть? Оказывается, многие исторические события нашли в Гатчине свое неожиданное отражение. Также, как и технические новинки тех времен.

Экскурсия посвящена дворцу, который помнит, как все начиналось. На протяжении двухсот лет резиденция императорской семьи была своеобразной точкой отсчёта весьма знаменательных событий, а сам дворец – их немым свидетелем. С его башни передавал в Варшаву шифрованные послания оптический телеграф. Из окон дворца смотрели люди на первый в России общедоступный памятник императору Павлу I, поставленный его благодарным сыном – Николаем I. Над крышами здания кружили первые аэропланы, поднимавшиеся в небо с первого в России военного аэродрома. В озёрах Гатчинского парка будущему Александру III демонстрировали первую серийную подводную лодку. Об этом и многом другом рассказывали экскурсоводы посетителям уличной экскурсии Ночи музеев, используя Гатчинский дворец как точку отсчёта.

В обычное время в музее-заповеднике проводится похожая тематическая экскурсия «История России из окон Гатчинского дворца». И это кстати, поскольку далеко не все желающие смогли попасть на Ночь музеев. Как пояснили сотрудники дворца, в этот раз в связи с пандемией Ночь музеев проводилась по экскурсионным сеансам, билетов – ограниченное количество, и их очень быстро раскупили на сайте.

Тем не менее, мероприятие длилось с шести вечера до шести утра, и для всех, кто приобрел билет, до шести утра самоотверженно работали экскурсоводы. И чем ближе к ночи проводилась экскурсия, чем больше сгущалась тьма над гатчинскими парками, тем загадочнее становились очертания дворцов, и тем ярче представали образы их венценосных владельцев… На то она и Ночь музеев.

Екатерина Дзюба