Театр имени Ленсовета приглашает на «Двенадцатую ночь»!

Комедия Уильяма Шекспира имеет огромную историю постановок. Еще одно прочтение предлагает режиссёр Иван Поповски.

Иван Поповски родился в Македонии, окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская П.Н.Фоменко) в 1993 году. Выпустил немало спектаклей в России и других странах. Лауреат премии «Золотая маска» за спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре Фоменко.

Знаменитая пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь» - волшебная сказка, игра театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие комедии происходит в вымышленной стране — Иллирии. Правитель Иллирии герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола - после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу пришёлся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Сюжет комедии многим знаком со школьной парты, учителя советуют по «по школьной программе». Зритель имеет возможность услышать красивый язык пьесы, увидеть исторические костюмы, насладиться игрой звезд Театра Ленсовета (в спектакле заняты Сергей Мигицко, Евгений Филатов, Светлана Письмиченко, Александр Сулимов, Олег Леваков) и молодых артистов труппы.

Премьера спектакля состоялась 12 апреля 2022 года. Продолжительность спектакля - 3 часа 40 минут. Спектакль идет с одним антрактом.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

ОРСИНО, герцог Иллирийский - Александр Крымов

СЕБАСТЬЯН, брат Виолы - Максим Мишкевич/Дмитрий Хасанов

АНТОНИО, капитан корабля, друг Себастьяна - Всеволод Цурило

КАПИТАН, друг Виолы - Заслуженный артист России Александр Сулимов

ВАЛЕНТИН, приближённый герцога - Роман Баранов

КУРИО, приближённый герцога - Иван Ерёмин

СЭР ТОБИ БЭЛЧ, дядя Оливии - Народный артист России Евгений Филатов

СЭР ЭНДРЮ Эгьючик - Виталий Куликов

МАЛЬВОЛИО, управляющий Оливии - Народный артист России Сергей Мигицко

ФАБИАН, слуга Оливии - Народный артист России Олег Леваков

ФЕСТЕ, шут - Заслуженный артист России Александр Сулимов, Иван Шевченко

ОЛИВИЯ, богатая графиня - Диана Милютина/Лидия Шевченко

ВИОЛА, сестра Себастьяна - Виктория Волохова/Владислава Пащенко

МАРИЯ, камеристка Оливии - Заслуженная артистка России Светлана Письмиченко

Придворные Орсино и Оливии, матросы, священник, слуга, стражники - Роман Баранов, Иван Ерёмин, Максим Мишкевич, Елизавета Осипова (студентка СПбГИКиТ), Дмитрий Хасанов

Фото: Юлия Смелкина (Л. Шевченко и В. Пащенко)