Более 100 тысяч ленинградцев выбрали благоустройство

«Жители Ленинградской области определяют, как будет выглядеть парки, скверы, аллеи и набережные в регионе. Всего на портале 47.gorodsreda.ru представлены дизайн-проекты благоустройства 29 населенных пунктов, в каждом из которых живут больше 10 тысяч человек. Проголосовать можно с использованием учетной записи на портале «Госуслуги» или через волонтеров. Свой голос уже отдали 105 300 человек», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Жители определяют, какими станут сквер «Спортивный» в Кудрово и Графская улица в Мурино, Сад скульптур в Выборге и парк культуры и отдыха в Кировске, Октябрьский бульвар в Кингисеппе и Пеллинский парк в Отрадном, сквер у «Садко» в Тихвине и Аллея Свердлова в Сланцах, Гатчинский дворик в Гатчине, а также десятки других территорий. Работы по победившим проектам пройдут в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В процентном соотношении от общего числа проголосовавших жителей в лидерах — Янино-1, Подпорожье, Гатчина, Пикалево, Сясьстрой, Лодейное Поле и Коммунар. Менее активны жители Кудрово, Выборга и Кировска.

Успейте сделать свой выбор!