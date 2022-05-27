Старшие «братья и сёстры» для гатчинских сирот

«Старшие Братья Старшие Сестры» – одна из самых эффективных профессиональных программ индивидуального наставничества по социализации детей из детских домов, из приемных и социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями. Программа существует с 2003 года в Москве. Филиал в Санкт-Петербурге работает восемь лет. Отделения программы действуют также в девяти регионах страны. Гатчина – первый город Ленинградской области, где программа начала свою работу. Уже созданы две пары: ребенок – наставник. Он же друг и значимый взрослый.

- Мы занимаемся социализацией и адаптацией ребят и выпускников детских домов, а также детей из кризисных семей, – рассказывает координатор программы в Ленинградской области Алина Зернова. – В Санкт-Петербурге и Ленобласти мы, в основном, взаимодействуем с детскими сиротскими учреждениями: центрами содействия семейному воспитанию, социально-реабилитационными центрами, в которых находятся дети-сироты либо дети, оставшиеся без попечения родителей.

…Алина работает в фонде уже четвертый год. Сначала была куратором-психологом в Петербурге. Кураторы программы – это психологи, специалисты, занимающиеся подбором волонтеров, потенциальных наставников. Именно куратор формирует пары «старший-младший» и сопровождает их в долгосрочной перспективе. Пара – это взрослый человек и его подопечный из детского дома. Старший в паре – друг, наставник, но ни в коем случае не приемный родитель и не опекун.

- Нашим волонтером может стать любой человек старше 18 лет, – поясняет Алина. – Верхний порог не ограничен. У нас есть участники старше 65 лет. Сейчас мы работаем с людьми «серебряного» возраста, особенно в Гатчине – они здесь такие активные. Из Школы третьего возраста у меня два волонтера.

- А как же «братья и сестры»? Это уже «бабушки и дедушки» получаются…

- Название «Старшие Братья Старшие Сестры» – условное. Мы сразу объясняем ребенку и волонтеру, что это не будущий родитель. Возможно, он никогда не пригласит ребенка к себе в гости. Это старший друг, но эта дружба иерархична. Волонтер отвечает за безопасность ребенка, пока они вместе, советует, учит, становится поддержкой для ребенка, и эта деятельность имеет определенные границы, которые мы советуем не переступать. Потому что это не усыновление, не опека. Формат такой: волонтер приезжает к ребенку три-четыре раза в месяц, на несколько часов. В идеале – вывезти ребенка за пределы учреждения, чтобы показать ему, как устроен мир.

- В чем смысл такой дружбы со взрослым, если речь не об усыновлении?

- Дети, которые содержатся в сиротских учреждениях, по достижении совершеннолетия оказываются крайне не приспособленными к жизни. У них очень мало бытовых и социальных навыков, отсутствуют элементарные понятия. Многие, например, не понимают, зачем искать работу, если им платят пособие до 23 лет. Они не знают, что надо делать ремонт в квартире, полученной от государства, не умеют создавать уют и даже минимальные удобства. У меня есть знакомый, который, поселившись после детского дома в своей квартире, два года спал на полу и укрывался пальто.

Выходя в самостоятельную жизнь, выпускники детских домов не умеют оплачивать счета, распоряжаться финансами, готовить, не могут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах» и т.д. За время работы я видела очень много таких ребят, которые за стенами детдома выказывали полную беспомощность перед жизненными реалиями. А статистика свидетельствует, что это чревато: большинство сирот, не сумев социализироваться, попадают в сложные ситуации.

Наши волонтеры помогают этим детям адаптироваться к нормальной жизни. Кроме того, мы занимаемся профориентационными проектами. Например, хороший результат показывает проект с нашими партнерами – «Додо Пицца», которые проводят целый профориентационный цикл в своих пиццериях. Ребята знакомятся с работой на предприятиях общественного питания, специальностями в этой сфере, готовят вместе с поварами, а дальше изъявляют желание учиться и работать в данном направлении.

- С какого возраста вы берете детей в программу?

- Официально – с шести. Но лучше лет с девяти, когда ребенок уже может нормально воспринимать эту информацию. Маленькому еще не понятно: почему к нему пришла тетя, но она не его будущая мама? Дети постарше уже понимают: это просто друг. Не будет никакой опеки, не будет подарков. Материальная помощь детям запрещена в нашей программе. Это очень важная часть технологии наставничества. Потому что для детей с сиротским опытом очень характерна такая позиция: мне что-то дали – дайте еще.

А наша цель – это общение, знакомство с миром за стенами учреждения, приобретение навыков, чувства локтя, поддержки, принятия и любви.

- Верхняя граница возраста ребенка – 18 лет?

- Мы стараемся вести детей до 23-летия. Потому что как раз с 18 и начинается самое сложное, когда подросток покидает детский дом и выходит во взрослую жизнь. Тут ему просто необходим положительный взрослый рядом.

- Как долго продолжаются такие дружеские отношения?

- У ребят из детских домов зачастую нет друзей, тем более, родственников. В их среде – высокая конкуренция и агрессивная борьба за жизнь. Наша программа основана на регулярности. Отношения должны продолжаться минимум год. Но есть опыт гораздо больший, многие пары общаются уже шесть, семь лет. Мы называем ребят в парах «младший» и «старший». Так вот один младший пережил двоих мужей своей наставницы, а после рождения дочери с удовольствием помогал ей нянчиться, катал вместе с ней коляску.

- Бывает, что волонтер, пообщавшись с ребенком, решает его усыновить?

- Бывает, но редко. К нам приходят и те, кто настроен на усыновление, и часто после обучения эти люди только укрепляются в своем решении именно усыновить ребенка. А у нас – исключительно наставничество.

Но тем не менее, такое случается. Как раз на прошлой неделе наш волонтер в Петербурге приняла решение взять под опеку мальчика, с которым она была в паре.

- Гатчина – первый город Ленинградской области, куда вы пришли. Для каких детей вы подобрали «старших»?

- Мы заключили договор с реабилитационным центром «Дарина», и у нас уже есть две пары. К девочке Даше будет приезжать волонтер из Школы третьего возраста. А другой волонтер – из Петербурга. Молодая женщина начала свою историю дружбы с Вероникой. Планируется заключить договор с Сиверским ресурсным центром и с учреждением в Никольском.

- У вас строгий отбор волонтеров?

- Отбор очень серьезный. Мы специально ставим барьеры, чтобы люди осознанно подходили к этому вопросу. Волонтер проходит многоступенчатую проверку. Сначала заполняет очень подробную анкету – только чтобы попасть на интервью к куратору. Потом приезжает в офис, где куратор проверяет мотивацию: важно, чтобы это было не сиюминутное решение под влиянием эмоций. Далее – психодиагностика. Мы должны представлять психотип человека, чтобы удачнее создать пару с ребенком. Финальный этап – двухдневный обучающий тренинг. Обычно тот, кто дошел до тренинга, становится наставником. А некоторые отсеиваются еще на стадии анкеты.

- Волонтер сам подбирает себе ребенка?

- Волонтер не выбирает ребенка. Пары формирует куратор-психолог. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с детским сиротским учреждением, знакомимся с воспитателями, психологами, они нам рекомендуют детей, которым в первую очередь необходим «старший». Встречаемся с детьми, они заполняют небольшую анкету, где рассказывают о себе и о том, зачем им нужен волонтер. Куратор беседует с ребенком, выясняет, что ему интересно, как он учится, какие увлечения есть. И на основе совпадения интересов волонтера и ребенка подбирает пару. По собственному опыту могу сказать: если у человека есть желание быть наставником, он поладит с любым ребенком.

- Бывает, что старший и младший не подходят друг другу?

- Конечно, бывает. Это человеческие отношения, их не просчитать. Но это случается редко. Обычно через два-три месяца общения все становится ясно. Бывает, ребенку не нравится волонтер. Вот не хочет он с ним общаться и все. Тогда мы знакомим его с кем-то другим, если есть возможность подобрать ему другого наставника.

- По какому принципу выбирают детей? Наверное, многие ребята из детских домов хотят себе такого друга, а волонтеров мало – хватает не всем…

- Такая проблема есть. У нас очень много детей в листе ожидания, а волонтеров не хватает, либо они не подходят детям по психотипу.

- В программе «Старшие Братья Старшие Сестры» много вообще «братьев»? Речь все время идет о женщинах…

- Среди волонтеров примерно 10-15% молодых людей. Конечно, мужчин не хватает. Многим мальчишкам был бы полезен такой наставник.

По всей стране сейчас – во всех девяти регионах – примерно 350 пар. Соответственно, 350 детей находятся под присмотром наставника и могут развиваться, раскрывать свой потенциал.

- Какие требования предъявляются к волонтерам, помимо анкеты и собеседования?

- Все волонтеры должны собрать определенный пакет документов, чтобы опекун – детский дом – разрешил общаться с детьми. Это справка об отсутствии судимости, свежая флюорография и справка от психиатра – о том, что нет противопоказаний к общению с детьми.

Узнать больше о нашем фонде, заполнить и отправить заявку на наставничество, стать партнером программы, а также поддержать нашу работу, сделав пожертвование, можно на нашем сайте наставникидетям.рф.

Рассказ волонтера Елены Сивер, которая стала старшим другом для девочки Вероники.

«…Меня зовут Елена. Я мама двоих детей, в разводе, работаю менеджером по продажам.

Желание помогать появилось около двух лет назад, помогать именно детям. Медленно, но верно сформировалась мысль, как именно я хочу и могу участвовать в жизни другого ребенка. Я искала фонд, миссия которого совпадет с моим представлением о помощи детям, и нашла фонд «Старшие Братья Старшие Сестры».

Честно скажу: были сомнения, справлюсь ли, хватит ли сил и времени, сложится ли. Но чувство, что это моё, мне это нужно, победило страхи.

…И вот первая встреча с Вероникой. Улыбчивая, открытая девочка буквально поразила меня. Пока у нас не такая длинная история, мы общаемся, гуляем. И главное, что все сложилось идеально со временем.

Не стоит бояться: если сердце хочет, все получится!»

Екатерина Дзюба