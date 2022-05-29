100 лет прокуратуре СССР

27 мая в Доме культуры всех собравшихся приветствовал первый заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин. Он поздравил ветеранов, посвятивших годы служению на благо общества и государства:

- Вы – наш золотой фонд, – сказал Сергей Сергеевич. – Спасибо за ваш труд, профессионализм, помощь и советы. Благодаря вашей компетентности, порядочности, преданности профессии удалось многое сделать для решения поставленных задач. Вы внесли большой вклад в дело защиты законности и правопорядка. Меняются времена, меняется государственное устройство, но главные задачи прокуратуры остаются неизменными – защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба с преступностью, обеспечение верховенства закона на всей территории России, сохранение единства и целостности государства.

Со сцены зачитали поздравление от председателя совета Общероссийской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александра Розанова.

Ветерану органов прокуратуры Галине Григорьевне Титенковой, отдавшей 20 лет служению закону в Гатчинской городской прокуратуре, торжественно вручили юбилейную медаль «300 лет прокуратуре России». В ответном слове Галина Григорьевна поблагодарила за организацию праздника и отметила, что сегодня работники прокуратуры продолжают славные традиции своих предшественников, заложенные в советское время:

- Опыт и знания, которые были переданы ветеранами прокуратуры, используют молодые сотрудники. Традиционно в органы прокуратуры приходили самые ответственные, самые преданные делу люди. И сегодня молодые прокуроры отлично выполняют свою работу, используя опыт предыдущих поколений.

Галина Григорьевна призналась, что в Гатчинской прокуратуре провела большую часть своей жизни, поскольку эта работа требовала полной самоотдачи:

- Я очень рада, что мне довелось служить в Гатчинской городской прокуратуре. По моему убеждению, это лучшая прокуратура, которая всегда стояла на защите законных прав и интересов граждан. Вообще работников прокуратуры Ленинградской области отличает высокий профессионализм, верность долгу и справедливости. Эти важные качества заложены с тех давних времен, когда была образована Советская прокуратура.

Галина Титенкова пожелала действующим сотрудникам силы, твердости, решительности в осуществлении своих прокурорских полномочий и поблагодарила руководство областной прокуратуры за внимание, которое оказывается ветеранам.

Председатель совета ветеранов прокуратуры Ленинградской области Валерий Павлович Дворянчиков, поздравляя коллег с праздником, передал всем наилучшие пожелания от «шестидесятников» – тех, кто работал в Советской прокуратуре много лет назад и сегодня уже не в силах принимать участие в таких мероприятиях.

…С тех времен работа прокуроров претерпела существенные изменения в лучшую сторону. Как сказал Валерий Павлович, «сейчас и тогда – это день и ночь»:

- Во-первых, нас было очень мало. Ходила такая шутка: в одной Москве сотрудников органов внутренних дел больше, чем работников прокуратуры на всей территории Советского Союза. Почти все мы начинали работу следователями и работали не за страх, а за совесть. Оснащенность техникой была минимальной: вместо компьютера – пишущие машинки Underwood гигантского размера. Печатать обвинительные заключения приходилось, в основном, дома – на работе времени не хватало. На местах происшествий следователи работали по несколько ночей, а с утра приступали к обычной рутине – никаких отгулов не полагалось. Районные прокуроры несли колоссальную ответственность, представляя собой настоящее «око государево» на местах. Мы все «горели на работе», защита законности была главным делом, даже в ущерб семье.

Валерий Дворянчиков пожелал сегодняшним прокурорам успехов, чтобы прокуратура Ленинградской области всегда оставалась одной из лучших в России.

На концерте перед ветеранами и сотрудниками прокуратуры выступил государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» под руководством заслуженного артиста РФ Игоря Тонина.

Екатерина Дзюба