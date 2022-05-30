Область завершает голосование за благоустройство

Ленинградцы могут отдать свой голос на портале 47.gorodsreda.ru. Голосование завершится сегодня, 30 мая, в 23.59.

«Жители активно голосуют и выбирают те дизайн-проекты, которые хотят видеть в своем городе или поселке. Выбор сделали уже больше 110 тысяч человек. Среди лидеров голосования ― Гатчина, где благоустройство поддержали больше 10700 человек, Мурино ― больше 8300 жителей, Всеволожск ― больше 8000, Сосновый Бор ― более 7300 проголосовавших. Время сделать свой выбор и решить, каким станет общественное пространство рядом с вашим домом или работой, еще есть», ― подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Это можно сделать:

- на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»,

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета,

- через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех территорий-участников.







