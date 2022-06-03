О чём поведала Никольская ярмарка в Лампово

Деревня Лампово в Гатчинском районе славится своими домами — настоящими шедеврами северного деревянного зодчества. Эти замечательные архитектурные традиции были завезены сюда еще в первой половине XVIII века, когда на гатчинскую землю стали переселяться старообрядцы-поморцы Русского Севера. За минувшие века старообрядческая община в Лампово стала самой большой на Невской земле. Здесь до сих пор бережно сохраняются культурные и религиозные традиции старообрядчества и действует единственный в Ленинградской области моленный дом, освященный во имя святителя Николы Чудотворца.

Погружение в старину

Впервые Никольская ярмарка прошла на территории храма святителя Николы в Лампово ровно год назад. Но, судя по количеству участников и гостей нынешнего праздника, впереди у нее, как и у ее организаторов, членов местной старообрядческой общины, — большое будущее. Участие в ярмарке приняли не только местные умельцы, но и гости из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода.

Культуру и традиции старообрядцев разных регионов страны представила команда интерактивного музея «Староверческое подворье» из Новгородской области. Кстати, в прошлом году «Староверческое подворье» в деревне Лякова стало площадкой первого Фестиваля старообрядческой культуры.

Об истории и традициях староверов Поморского согласия, живущих на Нижегородской земле, можно было поговорить с гостем из Нижнего Новгорода, потомственным резчиком Валерием Сборновым. У него же можно было поучиться резьбе по дереву и приобрести уникальные авторские игрушки.

Еще сильнее погрузиться в глубину веков позволяла выставка старинной утвари, на которой были представлены коллекции самоваров и хрупкой продукции Дружногорского стекольного завода.

Игрушки для Петрушки

Подворье у молитвенного дома в Лампово достаточно просторное, но гостей было явно больше, чем оно могло вместить. Но ярмарка и должна быть такой — многолюдной, шумной, веселой, яркой. Глаза у гостей должны разбегаться — и от изобилия представленных на ней необычных товаров, и от нарядно одетых участников и посетителей.

И действительно, гостям ярмарки было трудно оторваться от прилавков с самыми разнообразными рукодельными чудесами. И, конечно же, больше всего здесь было игрушек.

Традиционные игрушки из дерева и бересты представила команда мастерской «Берестяной шаркунок» из Санкт-Петербурга. Оригинальные сувениры и игрушки привезли мастерская «ПеньЁлы» из Прибытково, семейная мастерская Андрея Полежаева, семейная мастерская Евгения Кошкаровского из Дружноселья, фольклорная студия «Лучинушка». Изысканные сувениры и посуду из стекла предлагали на ярмарке мастера-стеклодувы из Дружной Горки.

А пока гости приценивались, в центре подворья вертелся и шумел веселый Петрушка, который приехал на Никольскую ярмарку за игрушками и, заодно, за невестой.

Горка

Не бывает ярмарки без песен и хороводов. Никольская ярмарка открылась ярким выступлением сводной команды из фольклорных ансамблей Санкт-Петербургской консерватории, Петербургского отделения Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» и ансамбля «Вечерования».

Одним из ключевых мероприятий ярмарки стала Горка — старинное обрядовое празднование, которое и в наши дни все еще можно увидеть в староверческих селах и деревнях Русского Севера. Так, например, своей Горкой славится старообрядческое село Усть-Цильма - одно из самых древних сел на берегу реки Печоры.

Усть-цилимская горка, которую в этот день реконструировали в Лампово - это и мудрость старинной песни, и орнаментальный Северный хоровод, в котором заключен глубокий смысл. Гости Никольской ярмарки не только смогли увидеть это чудо своими глазами, но и принять в нем участие. В кругу Северного хоровода плавно ходили парами, тройками и «змейкой», играли в «ручеек», пели частушки.

Не скучали и маленькие гости ярмарки, для которых организаторы приготовили творческие мастер-классы и увлекательные игры на свежем воздухе. Специальную программу для Никольской ярмарки подготовили сотрудники Ламповского сельского дома культуры и Ламповской сельской библиотеки. Под их чутким руководством и дети, и взрослые учились делать изысканные изделия в технике декупаж. Также на ярмарке можно было поучиться плести узорные пояса, резать по дереву, делать тряпичные куклы и бумажные цветы.

Маленькие и взрослые гости ярмарки с удовольствием играли в народные игры, с которыми их познакомили представители «Староверческого подворья». «Шапочный бой», «Ложечный тир», «Вышибало», «Рыбалка» - каждый нашел себе занятие по вкусу и темпераменту

А разве возможна настоящая русская ярмарка без душистого чая и угощений? Чтобы насытить проголодавшихся и уставших гостей, на Никольской ярмарке трудилась целая самоварная команда. Здесь можно было выпить душистый чай, настоянный на лесных травах, и поесть горячей вкусной каши из полевой кухни.

«Русь потаенная»

Как рассказал председатель Никольской старообрядческой общины деревни Лампово Денис Ермолин, Никольская ярмарка состоялась при поддержке со стороны сотрудников администраций Дружногорского поселения, Гатчинского района и Ленинградской области.

Не так давно, на базе Никольской старообрядческой общины, в деревне Лампово был создан Центр изучения и сохранения русской старины. Один из проектов Центра - «Русь потаенная» - реализуется при поддержке администрации Гатчинского района и администрации Дружногорского поселения. В рамках проекта будут проходить лекции, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия, посвященные обсуждению и осмыслению вопросов истории и культуры старообрядцев.

Лампово —

деревня будущего?

Необычайно вдохновлен посещением Никольской ярмарки гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков.

- Я счастлив побывать сегодня в Лампово - это действительно народный праздник, который раскрывает и согревает душу, - признается Андрей Вячеславович. - Замечательные творческие коллективы сюда приехали. Сегодня я почувствовал себя по-настоящему русским. Хочется радоваться за Лампово, потому что это — одна из наших незабытых деревень, которые не только возрождаются сами, но и возрождают былой дух старины, народности.

Лампово — вообще деревня особенная, которая славится и своей историей, и своей удивительной деревянной архитектурой. Туристы очень любят приезжать сюда. Лампово — живая деревня: здесь какая-то своя особая атмосфера, и всегда очень легко дышится. Здесь еще остались коренные семьи ламповцев, и я думаю, такие праздники, как Никольская ярмарка, будут только способствовать дальнейшему возрождению деревни. Лампово — это деревня будущего, и она еще заявит о себе новыми событиями, открытиями и маршрутами.

Юлия Лысанюк