О Ленинградской области — с любовью

«Проект и конкурс, в котором участвуют наши школьники, показывают, как много возможностей есть вокруг нас и как много в Ленинградской области неравнодушных к своей малой родине ребят. Спасибо вам и вашим наставникам. Желаю в дальнейшем ярких побед и достижений. Изучайте историю и культуру нашего края, получайте профессию и направляйте свой ум и энергию на развитие родной Ленинградской области», — сказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, вручив благодарности ребятам во время празднования Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» в Гатчине.

Участниками проекта «Мой родной край – Ленинградская область» стали 67 школьников, которые в прошлом году и первой половине текущего путешествовали по Ленинградской области и знакомились с историко-архитектурными, культурными, этнографическими памятниками, мемориальными комплексами и памятниками воинской славы. По итогам поездок они делились впечатлениями в творческом конкурсе.

Среди победителей конкурса - Глафира Яковлева, ученица 8-го класса школы № 1 города Коммунара.