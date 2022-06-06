Жанна Корнеева: «Я включаю ветер»

В Гатчине Жанну Корнееву знают и очень любят: яркая, самобытная актриса, певица, обладающая сильным, красивым голосом и поющая в самом разном диапазоне жанров — от шансона и рок-музыки до сложных джазовых композиций. При этом она еще и прекрасный поэт, автор собственных музыкальных композиций.

Но какая Жанна Корнеева на самом деле? Об этом могут рассказать ее удивительно тонкие и глубокие стихи, может спеть ее голос. А еще об этом могут поведать те, кто знает Жанну лучше всего — ее близкие друзья.

Накануне этой встречи в «Купринке», 23 мая, на сцене Центра творчества юных прошла большая концертная программа, которой Жанна Корнеева отметила свой юбилей. Для поклонников Жанны концерт под говорящим названием «Давай добавим драйва!» стал одновременно и праздником, и своего рода отчетом певицы об очередном периоде ее жизни.

И вот снова творческий вечер — на этот раз в библиотеке им. Куприна. Вечер камерный, но от этого еще более теплый, трогательный и волнующий. Явно волновалась и сама Жанна — в ожидании сюрприза, который для нее подготовили ее друзья, прекрасные дамы из литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.»

Напомним, «К.Л.Ю.В.» - это творческое содружество актрис гатчинских театров Юлии Мартыновой, Кристины Вебер, Лизы Ковалевой и Валентины Зудовой. Именно эти девушки, очень творчески и с большой любовью, в лицах и стихах, рассказали гостям вечера, какая же Жанна на самом деле.

Давайте немного послушаем их: «Творческий путь этой удивительной артистки начинается с невозможности не написать песню, не петь, не радоваться каждой минуте, не чувствовать любую боль остро — как свою. И в этом вся Жанна Корнеева».

Конечно, в этот вечер в адрес Жанны Корнеевой прозвучало много и других теплых, добрых, а порой и весьма остроумных слов. Говорили о том, как артистка пришла к своему творчеству, с чем ей пришлось столкнуться на этом пути, и чего она добилась к настоящему моменту, иллюстрируя все сказанное прекрасной декламацией ее стихов.

Жанна начала писать стихи еще в детстве. А потом к ней пришла и музыка, что и определило ее дальнейшую творческую судьбу. Артистка окончила режиссерское отделение Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Высшее образование получила в ЛГУ им. А.С. Пушкина. Но чем бы она ни занималась, с ней всегда оставалась музыка — самый близкий друг и самый надежный дом.

На сегодняшний день выпущено восемь альбомов авторских песен Жанны Корнеевой, два из которых сделаны с рок-группой «СД» («Сиверский дом»), один — с коллективом «JANA_K» (руководитель обоих коллективов Владимир Логинов). Жанна Корнеева - лауреат областных, межрегиональных и международных конкурсов. Ее талант был отмечен самыми влиятельными музыкальными критиками. Вот что они пишут:

«Жанна Корнеева - актриса, певица, автор музыки и слов, обладает сильным, красивым и богатым интонациями вокалом, пишет образные философские тексты». (Бомба-Питер.Ру)

«…Солистка группы Жанна Корнеева – она же автор музыки-текстов – поёт эффектно и впечатляюще. Сильный, романтический, страстный вокал. По-настоящему заводной и по-настоящему женский, не лишённый цепляющих сексуальных вибраций» (George Гуницкий, специально для РокмЬюзик.Ру).

«…Такая брутальная музыка с женским вокалом, тексты, исполненные глубоких переживаний и красивых метафор» (журнал «Петербургский Телевик»).

Конечно же, на творческом вечере Жанны Корнеевой не могла не звучать музыка. Артистка ко всеобщей радости исполнила несколько своих песен с помощью аккомпанемента своего друга и коллеги по рок-цеху — музыканта объединившей их рок-группы «СД» («Сиверский дом») Владимира Логинова.

Юлия Лысанюк