«А у нас — каникулы!»

О чем только не говорили в детской библиотеке в этот день - о лете и каникулах, о хороших книгах и добрых летних праздниках! Знаете ли вы, например, что 5 июня отмечают День воздушных шаров, 8 июня — День лучших друзей, 10 июня — День мороженого, а 10 июля - День плюшевого мишки?

Ребята участвовали в викторинах, разгадывали литературные загадки, играли, рисовали, декламировали стихи, предсказывали прогнозы на все три летних месяца.

С началом лета и долгожданных каникул ребят поздравил давний друг детской библиотеки — детский поэт и писатель Сергей Махотин. Гатчинских ребятишек Сергей Анатольевич знает хорошо, а некоторых — даже по именам.

- Я знаю, что в Гатчине живет много юных поэтов, - говорит он. - С одним из них, Валерой Лариным, я познакомился, когда он был в третьем классе. Валера написал тогда стихотворение «Каникулы», которое начинается так:

«Ура, каникулы!

Да здравствуют Каникулы!

Как ждали мы тебя...»

- По-моему, он совершенно прав — с каникулами надо быть на «ты», - уверен Сергей Анатольевич.

Как признался Сергей Махотин, он очень любит встречаться с детьми.

- Ребята из третьих и четвертых классов все еще очень любопытны и любознательны, - говорит он. - Глаза у них горят, они задают самые разные вопросы, с удовольствием рассказывают о себе. Общаться с ними одно удовольствие, радость необыкновенная...

И удовольствие это, похоже, было взаимным. Сергей Махотин знакомил ребят со своими книгами, и они очень внимательно слушали его рассказы. Например, с книгой «Город атлантов и сфинксов» можно ходить по Санкт-Петербургу - ведь это самый настоящий путеводитель для детей, который раскрывает историю и красоту города на Неве с неожиданных сторон.

- Книга «За мелом» во-многом автобиографическая — тот, кто ее прочитает, будет все-все про меня знать, - говорит Сергей Анатольевич. - Когда я учился в школе, я очень любил, когда учительница посылала меня за мелом. Возвращался я не сразу — мне очень нравилось путешествовать по таинственной пустой школе.

Как напомнила директор детской библиотеки Елена Коренева, Дни летнего чтения в библиотеке будут проходить на протяжении всего июня.

- Для нас это очень напряженное, и в то же время, очень интересное время, - говорит Елена Александровна. - Мы работаем не только с индивидуальными читателями, которых летом становится больше, но и с организованными группами из детских городских лагерей. В этом июне мы ждем больше тридцати таких групп: это ребята из школ №9, №11, из гимназии «Апекс», центра «Дарина», Школы скорочтения. Дети смогут отдохнуть в самых разных библиотечных зонах — почитать книги, поиграть в игрушки.

К лету детская библиотека приготовила для ребят самые разнообразные выставки, в том числе сделанные руками самих детей.

На выставке «Берегиня» представлены куклы, сделанные руками мастерицы Марии Никандровой. Еще одну выставку - «От А до Я» - подготовили малыши из группы №8 детского сада №26. На ней представлен весь алфавит, каждая буковка в котором сделана их собственными руками.

На выставке «Это не мусор — это источник вдохновения!» представлены замечательные поделки читателей библиотеки, выполненные из того, что мы обычно выбрасываем в мусорное ведро. Еще одна экологическая выставка - «Вода — основа жизни на Земле» - включила детские творческие работы на эту тему.

Лето началось, и гатчинская детская библиотека с нетерпением ждет своих читателей: приходите за книгами из «школьных списков», просто за хорошими книгами и, конечно же, за новыми впечатлениями!

Юлия Лысанюк