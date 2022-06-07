Велосипедист сбит насмерть
В автомобильной аварии в Гатчинском районе погиб велосипедист. Взрослый мужчина ехал по своей полосе и был сбит встречной машиной.
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3-го июня, днем, на шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск 50-летняя женщина, управлявшая автомашиной Hyundai, выехала на встречную полосу и сбила велосипедиста. Мужчина ехал по краю проезжей части в своем направлении. От полученных травм он скончался до прибытия «скорой помощи».
На вид погибшему 50 лет, был одет в красную куртку, коричневые штаны, полосатую футболку и светлые кроссовки. При нем нашли банковскую карту на имя Вячеслава П., связку ключей и мобильный телефон.
По факту ДТП с погибшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
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