Велосипедист сбит насмерть

3-го июня, днем, на шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск 50-летняя женщина, управлявшая автомашиной Hyundai, выехала на встречную полосу и сбила велосипедиста. Мужчина ехал по краю проезжей части в своем направлении. От полученных травм он скончался до прибытия «скорой помощи».

На вид погибшему 50 лет, был одет в красную куртку, коричневые штаны, полосатую футболку и светлые кроссовки. При нем нашли банковскую карту на имя Вячеслава П., связку ключей и мобильный телефон.

По факту ДТП с погибшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.