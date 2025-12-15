Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
16.12.2025 с 10:00 до 17:00
г. Коммунар:
СТ «Южное».
16.12.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Вяхтелево,
д. Большое Сергелево,
Массив «Дачный-1»,
д. Марьино,
д. Монделево ч/сектор,
д. Покровская,
д. Антелево,
д. Пудомяги (частично),
д. Порицы,
КП «Павловские дачи»,
КП «Гатчина Вилладж-2»
16.12.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское(частично).
16.12.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
д. Прибытково.
16.12.2025 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино (д. Николаевка).
16.12.2025 с 08:00 до 17:00
г. Коммунар:
ул. Садовая д.1а, 3а;
ул. Гатчинская д.12 (ЖКС);
ул. Гатчинская д.12(АТС);
ул. Гатчинская д.6;
ул. Садовая д.1,1а,2,3,3а,4,5,5а,6;
ул. Сельская д.1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25а,26,27,28,29,30,31, 32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,54а,56,58,60,62а,64,66,66а;
ул. Ленинградская д.2, 2а; Ленинградское ш.,д.7; ЗАГС, ул. Садовая д.3 администрация.