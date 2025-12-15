Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

16.12.2025 с 10:00 до 17:00

г. Коммунар:

СТ «Южное».

 

16.12.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Вяхтелево,

д. Большое Сергелево,

Массив «Дачный-1»,

д. Марьино,

д. Монделево ч/сектор,

д. Покровская,

д. Антелево,

д. Пудомяги (частично),

д. Порицы,

КП «Павловские дачи»,

КП «Гатчина Вилладж-2»

 

16.12.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское(частично).

 

16.12.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

д. Прибытково.

 

16.12.2025 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

п. Елизаветино (д. Николаевка).

 

16.12.2025 с 08:00 до 17:00

г. Коммунар:

ул. Садовая д.1а, 3а; 

ул. Гатчинская д.12 (ЖКС); 

ул. Гатчинская д.12(АТС); 

ул. Гатчинская д.6; 

ул. Садовая д.1,1а,2,3,3а,4,5,5а,6; 

ул. Сельская д.1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25а,26,27,28,29,30,31,  32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,54а,56,58,60,62а,64,66,66а; 

ул. Ленинградская д.2, 2а; Ленинградское ш.,д.7; ЗАГС, ул. Садовая д.3 администрация.