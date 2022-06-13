Гуманитарный конвой: из Гатчины - в Мариуполь
Команда Гатчинского района, в том числе главы администраций Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и Пудомягского поселения Сергей Якименко, провели День России в Мариуполе с особой миссией. Гатчинцы доставили на Донбасс гуманитарную помощь.
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Гуманитарный конвой выехал из Ленинградской области 10 июня, а 12 июня с 7 утра начали разворачивать пункты выдачи помощи. Раздача велась на двух больших площадках и нескольких маленьких.
Гатчинцы выдали порядка 200 продуктовых и 150 медицинских наборов, а также пять бензогенератов.
Также гуманитарную помощь и медикаменты отвезли в центральную районную больницу города. Медицинский работник из состава конвоя проводил консультации жителей города.
Люди были благодарны и надеются на всестороннюю помощь от России!
Задачи, которые гатчинская команда ставила перед поездкой, были выполнены полностью.
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