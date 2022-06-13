Гуманитарный конвой: из Гатчины - в Мариуполь

Гуманитарный конвой выехал из Ленинградской области 10 июня, а 12 июня с 7 утра начали разворачивать пункты выдачи помощи. Раздача велась на двух больших площадках и нескольких маленьких.

Гатчинцы выдали порядка 200 продуктовых и 150 медицинских наборов, а также пять бензогенератов.

Также гуманитарную помощь и медикаменты отвезли в центральную районную больницу города. Медицинский работник из состава конвоя проводил консультации жителей города.

Люди были благодарны и надеются на всестороннюю помощь от России!

Задачи, которые гатчинская команда ставила перед поездкой, были выполнены полностью.