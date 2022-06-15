От Рамони — Гатчине: в память о великой княгине Ольге

Великая княгиня Ольга Александровна (1882-1960) – дочь императора Александра III и Марии Федоровны, родная сестра императора Николая II. На ее долю выпало множество тяжелых испытаний, которым она противостояла своей добротой, скромностью и отвагой. Ольга Александровна была благотворителем многочисленных школ, больниц, курсов, богаделен, обществ, а в Первую мировую войну служила сестрой милосердия.

Обе выставки, посвященные Ольге Александровне, разместились в недавно отреставрированных жилых помещениях семьи Александра III.

«Великая княгиня Ольга Александровна.

Вся жизнь как на холсте»

Экспозицию «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте» привез в Гатчину историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских», что под Воронежем. Именно там, в имении Рамонь, Ольга Александровна провела несколько счастливых лет своей жизни, будучи замужем за принцем Петром Александровичем Ольденбургским (с 1901 по 1916 годы).

Это передвижная выставка, и, по замыслу ее создателей, в этом году экспонируется там, где великая княгиня, по ее собственным словам, была счастлива. Одно из таких мест — конечно, Гатчина, где прошло детство младшей дочери Александра III. В одном из своих писем Ольга Александровна называет Гатчину «домом своего детства».

«По Гатчине мое сердце начинало тосковать, стоило мне куда-нибудь ненадолго уехать», – вспоминала она.

Еще одно место — Рамонь, о которой княгиня Ольга говорила так: «После Гатчины для меня Рамонь – самое красивое и милое место на земном шаре…» Еще один знаковый город - Боровичи в Новгородской губернии, неподалеку от которого находилось имение Петра Ольденбургского.

Как рассказала директор Дворцового комплекса Ольденбургских Маргарита Салмина, толчком к созданию выставки послужила книга, изданная Дворцовым комплексом Ольденбургских «Дорогой мой, милый Ники!», в которую вошла переписка Ольги Александровны в Рамони.

- В этой экспозиции мы обобщили весь материал, который у нас имелся, - говорит Маргарита Олеговна. - Мы хотели показать великую княгиню как женщину, как художницу, отразив четыре самых важных периода ее жизни — детство, которое неразрывно связано с Гатчиной, юность в имении Рамонь, Первая Мировая война, история семьи в эмиграции. Каждый период мы проиллюстрировали прямой речью Ольги Александровны, заимствованной из ее писем и дневников, и ее живописью.

В основе выставки, созданной Дворцовым комплексом Ольденбургских - письма великой княгини Ольги Александровны к Николаю II, сестре Ксении и своим племянницам, дневниковые записи и мемуарная литература. Среди других экспонатов коллекции - фотографии из личного архива Ее Императорского высочества, ее детские рисунки, личные вещи, связанные с «датским» периодом великой княгини (1920-1928 годы).

Особое место в экспозиции занимают акварельные и живописные работы Ольги Александровны того же «датского» периода. Живописью великая княгиня начала заниматься еще в детстве, став в итоге прекрасным художником. Несмотря на все тяготы жизни, которые испытала Ольга Александровна, картины ее очень жизнерадостны, солнечны и красивы.

Выставка, открывшаяся в честь юбилея Ольги Александровны, стала началом сотрудничества двух музеев, непосредственно связанных с судьбой великой княгини. В день ее открытия состоялось торжественное подписание соглашения о межмузейном сотрудничестве между ГМЗ «Гатчина» и Дворцовым комплексом Ольденбургских.

Заключив соглашение о сотрудничестве, обе стороны обменялись символическими подарками. Маргарита Салмина вручила директору ГМЗ «Гатчина» Василию Панкратову книгу «Дорогой мой, милый Ники!» Василий Юрьевич торжественно передал ей молодой дубок, выращенный из желудя знаменитого Орловского дуба.

«Книга в княжеском уборе»

В этот же день, в рамках проекта «Выставка одного экспоната», музей-заповедник «Гатчина» открыл в комнатах семьи Александра III еще одну экспозицию, посвященную великой княгине Ольге.

На выставке «Книга в княжеском уборе» представлено редчайшее издание из гатчинской библиотеки семьи Романовых. Фолиант «Византийские эмали», посвященный ювелирному искусству Византии, называют «Чудо-книгой», и это неслучайно – он стал легендой, едва увидев свет.

Как говорит старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель фонда редкой книги Ирина Хухка, книга «Византийские эмали» - это действительно настоящий шедевр книгопечатания.

- Эта книга вышла в свет в 1892 году, на средства богатого русского мецената и коллекционера Александра Звенигородского, - рассказывает Ирина Андреевна. - Тираж был невелик — всего шестьсот экземпляров (по двести на русском, французском и немецком языках). Она стала самым дорогим и роскошным изданием, обойдясь издателю в 120 тысяч рублей (огромная сумма по тем временам). В продажу эта книга не поступала: все экземпляры были преподнесены в дар российским и зарубежным библиотекам, музеям и архивам, историкам и коронованным особам.

Издание посвящено описанию уникальной коллекции византийских эмалей X–XI веков, собранных А.В. Звенигородским. Работа над ним велась на протяжении двенадцати лет.

- Уникальность этого издания, прежде всего, состоит в том, что это очень полное историческое исследование образцов византийской перегородчатой эмали историка, археолога, ученого-византиниста Никодима Кондакова, - говорит Ирина Хухка. - Именно ему Звенигородский поручил написать текст для этой книги. Кондаков описал и датировал огромное количество памятников византийской эмали.

В экспозиции Гатчинского дворца представлен экземпляр № 7 на русском языке из собрания великой княгини Ольги Александровны. Княгиня наверняка очень ценила эту книгу, так как сама увлекалась искусством и рисовала.

Дар мецената

В этот же день в ГМЗ «Гатчина» состоялось еще одно важное событие - презентация дара музею-заповеднику «Гатчина» от мецената Михаила Карисалова. Это 16 фотографий императора Александра III с семьей - императрицей Марией Федоровной, великими княгинями Ксенией и Ольгой, великими князьями Георгием и Михаилом и другими родственниками.

Редкие фотографии были сняты в Гатчине с 16 апреля по 26 мая 1887 года. В апреле 2022 года эти снимки были выставлены в Москве на аукцион. Михаил Карисалов выкупил их и преподнес в дар музею-заповеднику «Гатчина».

Программа вернисажа завершилась показом спектакля «Е.И.В», который привез в Гатчину Воронежский академический театр драмы им. А.В. Кольцова. Спектакль поставлен по книге «Дорогой мой, милый Ники!»

Юлия Лысанюк