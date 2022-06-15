Убийство на даче

Рано утром 11-го июня в Вырицкий отдел полиции поступило сообщение от диспетчера «Скорой помощи»: медикам позвонил мужчина и сказал, что он убил свою жену. Полицейские проверили информацию на месте. В массиве Новинка, в садоводстве «Конкордия», на участке 4 линии оперативники задержали 65-летнего жителя Петербурга Сергея Р. Он сознался, что ночью после внезапно возникшего конфликта с супругой ударил ее палкой по голове. 63-летняя женщина скончалась. Следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по статье «убийство».