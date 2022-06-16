Платежи без бумаги

Быстро и удобно

В гатчинском офисе ЕИРЦ светло и людно, но совсем не видно очередей. Электронное табло вызывает клиентов сразу после получения талона. Люди не толпятся, расходятся по окошечкам, а их вопросы решаются быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто в российских семьях отвечает за хранение домашнего очага: вокруг нас в основном женщины. Деловые, энергичные, ответственные. Среди них и жительница Гатчины Людмила Бушуева. Коммунальные вопросы она привыкла держать на личном контроле. Вот и сегодня Людмила пришла, чтобы перейти на электронные квитанции.

— Хочу попросить, чтобы мне помогли установить такое приложение, где все платежи отображаются в личном кабинете. Обычно я волнуюсь, если квитанция задерживается, боюсь, что её могут утащить из почтового ящика. Хочется жить спокойно и без долгов всяких, — говорит Людмила Бушуева.

Более 200 тысяч жителей Ленинградской области уже перешли на электронные платёжки. Электронная квитанция не отличается от своего бумажного аналога, но приходит сразу после формирования в системе начислений, без риска затеряться по пути к адресату. Подключить получение электронной квитанции, чтобы такой электронный «квиток» приходил на электронную почту, можно в мобильном приложении, личном кабинете клиента или на сайте ЕИРЦ.

— Электронное уведомление будет у вас под рукой в любой ситуации. Его никто не вытащит из ящика, любопытные соседи не посмотрят, что у вас с долгами и начислениями. Оно не потеряется и всегда будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное. Очень удобно оплачивать: в личном кабинете и в мобильном приложении оплата доступна по умолчанию, а по QR коду на квитанции можно оплатить в приложении любого банка, — перечисляет преимущества формата генеральный директор ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить начисления можно, не выходя из дома: через цифровые сервисы ЕИРЦ и платёжных партнёров или предъявив QR-код квитанции на смартфоне оператору банка. Кстати, при электронной оплате комиссия будет минимальной — меньше 1%! Ещё одно выгодное преимущество новой технологии.





Под надёжной защитой

Несмотря на растущую популярность электронных квитанций, на них суммарно перешло около 15% жилых помещений в регионе. Кто-то из домовладельцев просто не слышал про новую технологию, у кого-то нет доступа к Интернету. Зачастую люди попросту больше доверяют бумаге, хотя и цифровое уведомление можно распечатать в любой удобный момент!

— Я перешла на электронный формат квитанций и все платежи оплачиваю по карте. Естественно, я всё это распечатываю и храню ещё и в бумажном виде, потому что у нас бумажный носитель никто не отменял. А так это очень удобно, чтобы не стоять в очередях, не контактировать в нашей эпидемиологической ситуации с людьми, — говорит Ирина Рыбалко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единственным подтверждением оплаты услуг ЖКУ является фискальный чек, а не сама квитанция. При электронном способе оплаты чек сразу направляется на электронную почту клиента. А в личном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки надежно хранятся в разделе История оплат. Если же возникают юридические вопросы, а плательщик по какой-то причине потерял документ, то всегда можно обратиться в офис организации. Все чеки хранятся здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информацию на серверах ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Потому что в любой момент мы можем получить запрос, а обращаться к данным иногда приходится на много лет назад. Есть определённые правила хранения электронных данных, и они очень жёсткие, никогда такая информация не пропадает, — рассказывает генеральный директор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.





Выбор за клиентом

Конечно, ещё сохранились требования к бумажным носителям и у самого государства. Например, соцзащита до недавнего времени требовала у льготников сбора бумажных квитанций за ЖКУ. Сегодня на уровне области ведётся работа со всеми инстанциями по электронному обмену данными по защищённым каналам.

— Это пока определённое наследие времени, когда архивы велись в бумажном виде. Сейчас даже крупные госархивы ведутся в электронной форме, даже паспортная картотека оцифровывается активно и в бумаге она больше не хранится, потому что не имеет смысла, — прогнозирует Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для сложных юридических случаев в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру и пришла за справкой об отсутствии задолженности. А так я сюда и не прихожу, оплачиваю в мобильном приложении. Справку тоже можно было получить в мобильном приложении, но мне нужна подпись и печать, — говорит жительница Гатчины Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на электронную квитанцию и ему что-то не понравится, всегда можно вернуться к привычной бумажной форме. Правда, такие случаи почти не встречаются: удобство и выгода всегда побеждают.

Обратиться в территориальное управление можно по телефону, электронной почте или посетив лично один из 18 районных офисов организации.



Илья Благовский

Фото: Дмитрий Хрыкин