Если присосался клещ: что не надо делать

К слову, инфекционист Наталья Александровна в моей поликлинике сказала, что сейчас к ней на прием ежедневно приходят по два-три "укушенных" - сейчас у клещей "высокий сезон". "В среднем по России обращаемость по поводу присасывания клеща ежегодно составляет до 500 тыс. случаев. В 2021 году было поменьше, действовали противоэпидемические ограничения, а в этом году показатели снова сходны с многолетними значениями", - пояснила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. "Влияют и погодные условия: когда тепло, клещи более активны, да и люди чаще выбираются на природу", - отмечает врач-инфекционист, главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Так что сейчас самое время еще раз повторить, что надо и чего не надо делать, если укусил клещ. Рассчитывать на авось не стоит: кроме всем известного клещевого энцефалита и чуть менее известного боррелиоза, эти твари могут переносить возбудителей и других неприятных инфекций.

Ошибка 1

Нельзя расслабляться на дачном участке. Отправляясь в лес или поле, мы, как правило, держим в голове возможность встретить клеща. И принимаем меры: надеваем закрытую одежду, заправляем брючины в носки, используем защитную химию. А вот на даче беспечно ходим в шортах и купальнике, загораем чуть ли не прямиком на траве. Это неправильно. По словам Людмилы Карань, самое опасное клещевое место - вовсе не высокие деревья (клещи с них не сыплются нам на голову, как думают некоторые), а высокая трава и кусты. Именно там мы их и цепляем (или они нас).

Чтобы присосаться, клещу требуется минут 20. Так что имеет смысл регулярно осматривать себя и домочадцев даже если вы не выходили за участок. Конечно, нужен регулярный покос травы. И еще один неожиданный совет дала Людмила Карань: на участке важно бороться с грызунами. Они, оказывается, разносят клещей.

Ошибка 2

Обнаружив клеща, я растерялась и попыталась вытащить его голыми пальцами, потом - сковырнуть ногтями. Не удалось - вцепился крепко-накрепко. Тогда решила капнуть на него спиртом - вдруг отвалится? Не тут-то было. В конце концов я его вытащила силой, но раздавила, а в ранке остались черные точки - остатки головы. "Однозначно нельзя заливать клеща различными жидкостями: ни маслом, ни спиртом. Любые местнораздражающие жидкости и травмирующие клеща действия, например прижигание, стимулируют его впиваться глубже и активнее впрыскивать в ранку слюну, содержимое желудка и т.д. Так что легче вытащить клеща не получится, будет только хуже", - объяснил доктор Поздняков.

Лучше всего обратиться за помощью в травмпункт или в поликлинику к врачу-инфекционисту. У них есть специальные приспособления для удаления клещей, да и рука набита. Кроме того, они сразу отправят врага на анализ - не заражен ли он.

С другой стороны, чем быстрее удалить клеща, тем меньше риск заразиться. В принципе, если действовать аккуратно, справиться не сложно. Я торопилась и нервничала. А надо вытаскивать клеща не спеша, постепенно выкручивая. Поможет тонкий пинцет. Продается (проверила в интернете) также пластиковое приспособление - "клещеудалялка". Оно похоже на крошечный гвоздодер, и принцип действия тот же: поддеть клеща в расщелину вилки и вытащить, поворачивая инструмент из стороны в сторону. Наконец, третий вариант - обвить врага прочной нитью, затянув под ним узел, и, легко подергивая, заставить отцепиться. В любом случае после операции надо обязательно проверить ранку, и если остались оторвавшиеся части, убрать их прокаленной иглой. А потом обработать ранку йодом или спиртом.

Ошибка 3

Я своего клеща раздавила, да и голову ему оторвала. А потому решила, что везти на анализ мне нечего. Но доктор, к которой я приехала на консультацию, меня отругала: "Вы могли привезти даже фрагменты - для анализа этого достаточно". Так что в это горячее клещевое время стоит иметь под рукой на той же даче маленький флакончик с плотной крышкой. "Нужно поместить извлеченного клеща в емкость. Если нет возможности отвезти его в лабораторию сразу, можно подержать в холодильнике день-два, но не дольше", - советует Людмила Карань.

Пока крови не надо

Дальше я, в принципе, действовала правильно. Позвонила в поликлинику и поехала "сдаваться" инфекционисту. Меня спросили: где произошло "событие" и внесли в базу. Данные передаются в Роспотребнадзор, и там, отслеживая судьбу всех укушенных, составляют карту опасных (эндемичных) территорий по клещевому энцефалиту. В Подмосковье такими считаются только два района: Талдомский и Дмитровский - оба к северу от Москвы (полный список по стране есть на сайте Роспотребнадзора.)

Дача моя, к счастью, на 100 км южнее столицы, считается, что там безопасно. Так что вкалывать иммуноглобулин для профилактики мне не стали. Доктор сфотографировала на телефон "место укушения" и строго наказала ближайшие дни следить за самочувствием. Если ранка воспалится или появится сыпь, - бегом на прием. "При любом недомогании немедленно ко мне. Тогда возьмем кровь, поставим диагноз и будем лечить", - пояснила она.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2022/06/15/nakosia-vykusi.html

Инфографика РГ Леонид Кулешов, Ирина Невинная