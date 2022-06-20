«Территория смыслов» ждет областных лидеров
Молодежь Ленинградской области приглашают к участию во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Рубрики: Молодежь
Мероприятие пройдет с 5 июля по 12 августа в Московской области и будет включать 7 тематических смен: «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика». В каждой смене примут участие волонтеры, представители молодежных организаций, НКО, молодые предприниматели, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Участие в форуме «Территория смыслов» позволит им получить новые знания и передать опыт, приобретенный на площадке, на другие сферы и отрасли.
Прием заявок на форум «Территория смыслов» проводится в АИС «Молодежь России» на сайте Росмолодежи https://events.myrosmol.ru/events/territoriasmyslov.
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