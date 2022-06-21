Зоны бедствий - не место для клоунады?

КАК ВЫ НАСТРАИВАЛИСЬ НА ПОЕЗДКУ И РАБОТУ?

• Клоун Шпуля Екатерина Хлебникова: "То, что такие выезды станут нашей реальностью, я почувствовала интуитивно. Когда к нам обратились с таким запросом, поняла, что это будет совсем другая история, отличная от больничных палат - иная реальность, к которой нужно морально готовиться. Очень помогли онлайн встречи с психологом МЧС Марией Яковлевой и командой медицинских клоунов из Израиля "Dream Doctors". Коллеги рассказали о том, в каком состоянии находятся беженцы, как и чем мы действительно можем им помочь и при этом не "выгореть" эмоционально при первой же встрече. А главным в настрое перед самым первым выходом в ПВР стало надёжное плечо клоуна-партнера Тик-Так. Помню, как мы вцепились в руки друг друга в служебном помещении, служившем нам гримёркой, закрыли глаза и слушали наше дыхание, настраивались на то, чтобы быть ещё более внимательными. Это помогло".

• Клоун Тик-Так Лерика Пивненко-Лукина: "Правда, было очень волнительно, потому что мы впервые работали в непривычных для нас условиях. Не знали как примут, будем ли мы уместны. Поэтому не сразу поехали, по первому зову, а сперва подготовились морально. Главный настрой, как в больницах - мы идём не жалеть, а дружить".

• Клоун Жируля Максим Агапов: "Для меня был важным опыт моих коллег Тик-Така и Шпули, которые отважно первыми посетили ПВР, а затем поделились своими впечатлениями и наблюдениями! Опираясь на имеющиеся знания и онлайн тренинги, я настраивался на то, чтобы суметь спокойно воспринимать неожиданные ситуации".

ЧТО УВИДЕЛИ В ПВР И ЧТО ВАС УДИВИЛО?

• Клоун Лучик Елена Приставка: "Первое, что меня поразило, это вид зала, в котором живут люди. Не смотря на то, что я раньше видела подобное на фото, столкнуться воочию с этим оказалось непросто: спортивный зал со множеством кроватей и тумбочек, отсутствие личного пространства у проживающих - это совсем непривычно".

• Клоун Шпуля Екатерина Хлебникова: "Согласна. Это больше похоже на зал ожидания на вокзале, где люди изрядно уставшие и много детей самого разного возраста - от 2 до 15 лет".

• Клоун Жируля Максим Агапов: "Меня удивило то, как дети быстро приняли и запомнили всех клоунов, которые к ним приезжают. Самое интересное, что нашему появлению были рады и взрослые тоже".

• Клоун Чиж Александра Родько: "А меня удивило то, насколько дети нас ждут. Каждый раз, когда мы приходим и они пытаются нас угостить чём-нибудь, уговорить остаться с ними подольше".

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДЕТИ В ПВР ОТ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦ?

• Клоун Жируля Максим Агапов: "По моему мнению, дети в ПВР более закрытые, с некоторыми из них труднее найти контакт, очень аккуратно и бережно мы стараемся узнавать об их интересах и это позволяет вовлечь каждого в общую игру, объединить их одной историей".

• Клоун Чиж Александра Родько: "Здесь дети очень радуются, когда мы приходим снова и снова. Но в отличии от ситуаций в больницах, этим ребятам сложнее нас отпускать и прощаться".

• Клоун Лучик Елена Приставка: "Меня удивило то, что дети воспринимают клоунов как друзей, которые заходят в гости, ведь мы действительно попадаем к ним домой, пусть это и временный дом".

• Клоун Шпуля Екатерина Хлебникова: "Как и в больничных палатах, дети в ПВР откликаются на предлагаемую нами игру, просто для этого нужно чуть больше времени и терпения".

• Клоун Коконяшечка Алёна Конева: "Во время наших первых встреч, мы чувствовали, что ребята часто проявляют агрессию в отношении друг друга и нас. Но сейчас, спустя несколько месяцев регулярного общения, они готовы играть и в более спокойные игры, да и отпускают нас проще, но не всегда, конечно".

ЧТО САМОЕ НЕОЖИДАННОЕ ПРОИЗОШЛО С ВАМИ В ПВР?

• Клоун Жируля Максим Агапов: "Новый опыт работы в больших пространствах, где все находятся в общем помещении, не имеющем отдельных комнат, палат, коридоров, но при этом значение личных границ и мест расположения каждой семьи очень важно".

• Клоун Лучик Елена Приставка: "Самое неожиданное и одновременно приятное - это видеть, что даже в условиях ПВР жизнь продолжается. Для меня это проявляется в букетах цветов, стоящих на тумбочках, и шарах ко дню рождения. Также я заметила, что некоторые мамы успели поменять причёски, изменить цвет волос, обновить маникюр. Радует то, что в таких непростых условиях женщины продолжают поддерживать себя доступными способами".

• Клоун Шпуля Екатерина Хлебникова: "Самое неожиданное и комичное - это когда наш с клоуном Лучиком приезд в ПВР совпал с походом детей в местный Дом культуры на просмотр мультфильма. Пока мы огорчённо переодевались и сетовали на такие совпадения, дети уже направились в сторону ДК. Мы всё же решили попробовать их догнать. Бежали долго, отчаянно кричали, а ребята шли быстро и не оборачивались. В конце концов нас услышали, остановились, удивлённо приветствовали".

• Клоун Лучик Елена Приставка: "Точно! Дети нам были очень рады и приглашали вместе с ними пройти в кинозал. Как мне кажется, это тоже отличительная особенность ребят из ПВР - они не только ждут развлечений от клоунов, но и с удовольствием приглашают нас разделить их быт, поиграть в их игрушки или посмотреть с ними мультики".

Для команды «ЛенЗдравКлоун» это не разовая акция. Начиная с марта, регулярно, несколько раз в месяц, медицинские клоуны приезжают к семьям в один из пунктов временного размещения беженцев в Ростовской области.