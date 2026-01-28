ЗОЖ — это про удовольствие, а не подвиг: специалист Пироговского университета дал личный рецепт, как полюбить движение и продлить молодость

Личный рецепт поддержания молодости и здоровья: главное условие — превратить полезные привычки в источник удовольствия. Нужно полюбить физическую активность так, чтобы ощущалась потребность в регулярных занятиях. Ведь здоровый образ жизни, укрепляющий тело и дух, возможен лишь при условии, что он приносит удовлетворение и радость.

Аналогично машинам, организм нуждается в профилактическом обслуживании. Чек-апы и бережное отношение к собственному телу необходимы, чтобы избежать быстрого износа организма. Вместе с тем чрезмерная осторожность и ограничение активности могут привести к обратному эффекту: ведь, подобно мышцам, весь организм теряет тонус при недостаточной нагрузке. Следовательно, залог успешного старения — поддержание оптимальной активности и осознанный подход к здоровью.

Уже получены убедительные доказательства прямой взаимосвязи между качеством жизни, показателями здоровья и поведением человека. Ключевую роль играет стабильность важнейших жизненных показателей, таких как артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. Значительное влияние оказывает семейное положение: согласно наблюдениям, семейные люди, как правило, чувствуют себя лучше и живут дольше.

Фото freepik.com