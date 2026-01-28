Ленинградские школьники смогут отправиться в Китай на обучение

На первом этапе участникам нужно пройти тест на знания основ физики, астрономии и базовых принципов космических технологий.

Впереди — индивидуальные задания, а также интервью, где эксперты оценят мотивацию, ход рассуждений и готовность к дальнейшему участию.

Объявление победителей пройдет 15 мая 2026 года. По результатам отбора юные гении отправятся на международную смену в Санкт-Петербург, где будут работать в смешанных командах и готовить тематические проекты.

Самые сильные участники проекта отправятся в учебную поездку в КНР в начале 2027 года на базу Научно-исследовательского центра аэрокосмических инноваций Университета Цинхуа.

Принимающая сторона организует занятия в лабораториях и учебных классах.

Прием заявок открыт до 10 марта 2026 года. Подача проходит на онлайн-платформе конкурса 2thestars.space.