Линейка-открытие Года единства народов России
В Гатчинской школе № 2 прошла линейка-открытие Года единства народов России. Впереди череда интересных и содержательных мероприятий, нацеленных на укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами нашей страны.
В торжественной линейке, посвященной открытию Года единства народов России, приняли участие члены Ассоциации ветеранов СВО Гатчинского округа. Они поделились с учениками мыслями о том, что настоящее единство рождается в уважении к подвигу предков, в готовности защищать свою Родину и в повседневной поддержке друг друга. Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о ближних, любовь к своей земле – это то, что всегда объединяло и объединяет народы России.
Школьники, в свою очередь, подготовили творческие выступления, отражающие культурное многообразие нашей страны.
Это важное событие задало тон всему предстоящему году, подчеркнув ценность сплоченности, взаимопонимания и общей истории многонационального российского народа. В Гатчинском округе на этот год запланирована широкая программа мероприятий: фестивали народных культур, выставки, концерты, а также общественные форумы, посвященные вопросам межнациональных отношений.
Ассоциация ветеранов СВО