Линейка-открытие Года единства народов России

В торжественной линейке, посвященной открытию Года единства народов России, приняли участие члены Ассоциации ветеранов СВО Гатчинского округа. Они поделились с учениками мыслями о том, что настоящее единство рождается в уважении к подвигу предков, в готовности защищать свою Родину и в повседневной поддержке друг друга. Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о ближних, любовь к своей земле – это то, что всегда объединяло и объединяет народы России.

Школьники, в свою очередь, подготовили творческие выступления, отражающие культурное многообразие нашей страны.

Это важное событие задало тон всему предстоящему году, подчеркнув ценность сплоченности, взаимопонимания и общей истории многонационального российского народа. В Гатчинском округе на этот год запланирована широкая программа мероприятий: фестивали народных культур, выставки, концерты, а также общественные форумы, посвященные вопросам межнациональных отношений.

Ассоциация ветеранов СВО