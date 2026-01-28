В Кобраловской школе прошло итоговое собеседование по русскому языку для родителей

Родители будущих выпускников познакомились с тем, как проходит устное собеседование. Интерес к нему обоснован, ведь его прохождение является обязательным условием для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Родители школьников узнали, что включает в себя данное испытание, посмотрели демонстрационной вариант, примерные тексты и материалы. Некоторые также попробовали себя в роли экзаменуемых.

В этот день родители постарались за 15 минут выполнить все четыре задания собеседования: прочитать текст вслух, пересказать его, составить монолог на одну из предложенных тем и поучаствовать в диалоге с собеседником.

«Все участники хорошо справились с заданиями, набрали необходимые баллы и получили «зачет», - поделилась с нами результатами заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Михайловна Иванова.

Участница собеседования Елена, мама девятиклассника, успешно справилась со всеми заданиями и получила 17 баллов из 20 возможных. Она отметила: «Задание для меня было несложным. Теперь я спокойна за своего ребенка, уверена, что он пройдет итоговое собеседование и получит «зачет».

После оглашения результатов демонстрационного экзамена учитель русского языка пояснила как оценивается работа по критериям. После экзамена родители смогли задать вопросы организаторам и экспертам.

По мнению родителей подобная встреча была полезна и познавательна, она помогла наглядно показать, как проходит и оценивается данное предэкзаменационное испытание. При поддержке родителей и учителей итоговое собеседование пройдет успешно.