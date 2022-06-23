Одна любовь души моей…

На гатчинской земле, овеянной светлым именем Александра Сергеевича Пушкина, открыт огромный простор для творческой деятельности многих краеведов, литературоведов, поэтов, художников и композиторов. Благословенная пушкинская лира, как магнит, притягивает к себе одаренных и замечательных людей. Поэтому сегодня невозможно представить наш край без произведений, так или иначе связанных с пушкинской темой, ярко и глубоко отразившихся в творчестве наших прославленных земляков, таких, например, как великий композитор, народный артист России Исаак Иосифович Щварц.

Целая галерея пушкинских образов была создана за многие годы скульптором В.В. Шевченко. Среди его героев: легендарный пушкинский прадед Абрам Петрович Ганнибал, родители поэта Надежда Осиповна и Сергей Львович, любимая няня Арина Родионовна, и, конечно же, сам великий поэт, представленный в самые различные периоды его жизни – от фактического рождения в ганнибаловской усадьбе «Суйда» до рокового выстрела на Черной речке. Многие произведения скульптора уже давно стали украшением экспозиций местных музеев и являются своеобразными символами памятных мест Гатчинского района, а некоторые задумки автора еще ждут своего воплощения.

Со школьной скамьи

Валерий Владимирович стал почитателем литературного таланта А.С. Пушкина в школьные годы, еще мальчишкой проявил свои индивидуальные способности в изобразительном искусстве. Он не только хорошо рисовал, но и лепил всевозможные фигурки из глины.

«В первый раз я начал лепить Пушкина, будучи учащимся 9 класса, – вспоминает В.В. Шевченко. – Это было в Монголии, где мы тогда жили, отец был военным, мне было 16 лет. Я скопировал голову поэта со статуэтки. Фигура получилась похожей и выразительной. Это очень удивило моих близких и друзей, тогда никто не догадывался, что у моей юношеской пушкинианы когда-нибудь будет продолжение».

Серьезное занятие скульптурой началось в 1962 году, когда после демобилизации из советской армии Валерий Шевченко, работая на машиностроительном заводе в городе Кургане, стал посещать мастерскую скульптора Анатолия Ивановича Козырева, где выполнил свою первую «профессиональную» работу.

Через год, после переезда в Ленинград, он продолжил художественные занятия в изостудии Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Переезд в Гатчину

С 1965 года В.В. Шевченко с молодой женой Тамарой, медицинской сестрой, и годовалым сыном Дмитрием стал жителем города Гатчины, поселившись в доме №16 по улице Карла Маркса. В том же году он поступил в Ленинградское художественное училище имени В.А. Серова, стал активно посещать занятия Гатчинской изостудии. С 1966 года началась его работа в городской художественной мастерской.

«Я полюбил гатчинскую землю, богатую скульптурным материалом, – булыжниками, валунами и золотистым пудостским камнем, – вспоминает мастер. – Я стал ей служить с любовью и надеждой».

Серьезное обращение к пушкинской теме скульптор предпринял, работая над серией образов знаменитых гатчинцев: писателя Александра Ивановича Куприна, архитектора Николая Александровича Львова, художника-карикатуриста Павла Егоровича Щербова и многих других, запечатлев их образы в граните, мраморе, дереве, бронзе…

Особенно активно В.В. Шевченко проявил себя в медальерном искусстве, которое подарило ему возможность еще больше расширить круг интересных тем и необычных сюжетов. В 1985 году он выполнил медали, посвященные скульптурным портретам А.П. Ганнибала, А.С. Пушкина и Арине Родионовне.

Истоки пушкинской темы

Однако истоки пушкинской темы в творчестве Валерия Владимировича берут свое начало еще с далеких 1970-х годов. Однажды на прогулке вместе с женой по живописным берегам реки Оредеж в дачном поселке Сиверский, ему приглянулся очень необычный по форме гранитный камень-валун, наполовину торчащий из земли. Из травы «вырисовывались» контуры практически уже готовой головы великого поэта. Мастеру оставалось только найти подходящий образ и изобразить знакомые нам всем черты лица.

В.В. Шевченко в рюкзаке, своим ходом, привез этот достаточно большой по размерам камень и, по его словам, буквально за несколько дней «открыл у Пушкина лицо». Этот выразительный гранитный портрет Александра Сергеевича и сегодня хранится в мастерской скульптора. Лишь иногда он отправляется в путешествия по выставочным залам и экспозиционным площадкам.

В 1997 году скульптор вырезал из дерева метровую фигуру юного «Арапа Петра Великого». Сейчас эта необычная работа хранится в частном собрании.

Когда я работал директором сначала общественного, а с 1999 года получившего статус государственного музея в Суйде, мне посчастливилось не только быть очевидцем рождения многих «пушкинских» произведений скульптора, но и постепенно участвовать в пополнении экспозиции музея, разместившегося в бывшей родовой усадьбе Ганнибалов, прекрасными авторским творениями В.В. Шевченко.

Первой среди них стала удивительная по своему восприятию скульптурная композиция, посвященная родителям поэта, которая была выполнена из гипса. В своем произведении автор особенное внимание уделил образу Надежды Осиповны Пушкиной, урожденной Ганнибал, готовящейся стать матерью будущего российского гения. Эту знаковую работу Валерий Владимирович торжественно подарил музею на Пушкинском празднике в 1998 году - в надежде на скорейшее открытие в Суйде государственного музея. Это долгожданное историческое событие произошло в год 200-летнего юбилея со дня рождения великого поэта в 1999 году.

Как «хозяин вернулся» в Суйду

Однако вернемся на несколько лет назад. Еще в конце

1980-х годов скульптор взялся за воплощение образа А.П. Ганнибала. Работая над книгой «Гатчинская тропинка к Пушкину» (1999 г.), я взял у В.В. Шевченко интервью в его мастерской, которое впоследствии опубликовал в книге под заголовком «Суйда ждет своего Ганнибала». Вот небольшой фрагмент из этой беседы:

– Валерий Владимирович, почему именно образ Ганнибала вас так заинтересовал?

– Над его бюстом я работаю, наверное, уже лет десять. Потому что жить и творить в пушкинских местах и не заинтересоваться этим удивительным человеком, просто невозможно.

– Как же вы сумели представить его образ, ведь иконографические материалы, посвященные «Арапу Петра Великого», крайне скупы?

– Я стал собирать изобразительные материалы. Прочитал всю литературу о Ганнибале, побывал в Пушкинском музее на Мойке, 12, познакомился с трудами хранителя Святогорья Семёна Степановича Гейченко. К сожалению, единственный портрет, который приписывается Ганнибалу, не дает полных данных о нем. Один очень давний мой друг, архитектор В.С. Васильковский, кстати, автор надгробной плиты на могиле Ганнибала в Суйде, как-то посоветовал мне: «Делай негра, похожего на Пушкина». И в этой шутке есть доля правды. Я всматривался в лица африканских студентов, которые напоминали мне о Пушкине, я зарисовывал этих ребят и думал, размышлял: каким же был легендарный петровский Ибрагим. Перелистал горы книг, посвященных жителям Африки. В конце концов я обратился к посмертной маске великого поэта, которая и дает ключ к нахождению образа.

– Каким же будет памятник знаменитому питомцу и сподвижнику Петра?

– Генерал будет изображен при всех регалиях. Бюст изготовлен из гранита, который наиболее подходит к моему замыслу. Голова – из черного шведского гранита, а плечевой пояс – уже из другого, светлого камня.

– И последний вопрос: где бы вы хотели его установить?

– Конечно же, в родовой усадьбе Ганнибалов, в Суйде. Это будет самое достойное место. Я жду долгожданное решение областных властей о создании музея предков А.С. Пушкина в ганнибаловской Суйде. Лучше всего установить его перед зданием старинного флигеля, где и должен будет открыться музей. Потому что до пушкинского юбилея в 1999 году времени осталось совсем немного…»

В 1999 году, когда в спешном порядке, всего за три дня, создавалась экспозиция музея, еще не успели высохнуть покрашенные полы, еще не были смонтированы стеклянные витрины, а ганнибаловские реликвии и подлинные предметы старинного усадебного быта лежали на подоконниках, Шевченко привез Ганнибала в Суйду.

Вспоминаю такой случай. Накануне открытия музея сюда зашла одна местная бабушка, которая принесла в подарок домотканный половик. Она заглянула в центральный зал музея, где уже на белом постаменте стоял бюст А.П. Ганнибала, и я, вместе с помощниками, в окружении полного хаоса «выстраивал» будущую экспозицию, перекрестившись, сказала: «Ну, слава Богу! Наконец-то хозяин вернулся!» Только после ее ухода все присутствующие поняли, кого же она имела в виду.

С момента открытия музея этот бюст сразу же стал настоящей «изюминкой» нового музея. С тех пор Ганнибал привлекает внимание туристов. Юные экскурсанты очень любят фотографироваться на фоне черного барина, как называли когда-то суйдинцы своего помещика. Придуманный, пусть даже немного приукрашенный, образ самого знаменитого русского африканца признали даже потомки А.П. Ганнибала, частые и желанные гости старинной усадьбы. В день открытия музея в один голос они сказали: «Вылитый предок!» Это был редчайший случай, когда художественный вымысел попал в точку.

К сожалению, в том же юбилейном году неосуществленной оказалась идея установления в Гатчине бюста А.С. Пушкина, который в рабочем варианте был выполнен скульптором. Городские власти не посчитали нужным найти в Гатчине место для установления такого памятника и вообще эту инициативу почему-то не поддержали.

Был также подготовлен эскиз памятной мемориальной доски, посвященной поэту, для установления ее на фасаде одного из домов по проспекту 25 Октября – бывшему почтовому тракту, по которому 13 раз проезжал поэт, делая остановки на местной почтовой станции. Образ Пушкина-путешественника давно вынашивается в планах автора, но найдется ли, наконец, щедрый спонсор, проявят ли, наконец, чиновники интерес к творчеству нашего знаменитого автора, или мы также будем надеяться и верить в лучшие времена?

В 2002 году экспозиция суйдинского музея пополнилась еще одним знаковым раритетом. Это была любопытная работа скульптора, посвященная маленькому Саше Пушкину. Выполненная из белого мрамора, скульптура изображает голову ребенка. Именно в таком возрасте в 1800 году родители привозили совсем еще маленького Александра Пушкина в поместье под Петербург.

В 2005 году из рук Валерия Владимировича вышли еще два замечательных творения: скульптурные композиции «Петр I» и «Арапчонок». Над портретом государя и его верного слуги, изображенного в рост, он трудился около года. Интересно отметить, что старый дуб, из которого он вырезал скульптуры, рос когда-то в Гатчинском парке. Лицо и руки арапчонка запатинированы под цвет темного дерева, подчеркивая его африканскую внешность.

«Я не стал наряжать маленького арапа в восточные одежды, – вспоминал В.В. Шевченко. - Оставил только чалму. Он одет в европейское платье петровских времен и держит в руке саблю. Скульптура изображает момент, когда мальчика представляют императору. На его лице отразились смешанные чувства: он робеет, но одновременно уверен в себе. Для суйдинского музея это будет очень интересно».

В том же году скульптурные композиции стали достоянием экспозиции музея. Постановлением главы администрации Гатчинского района Александра Петровича Худилайнена для их приобретения у автора целевым назначением из бюджета района была выделена сумма в тридцать тысяч рублей. Деньги для музея – немалые! Петровский арап очень понравился туристам, посещающим суйдинскую усадьбу, а мальчишкам неизменно хотелось прикоснуться к деревянной сабле своего легендарного ровесника.

Памятник Арине Родионовне

Неисчерпаемой оказалась пушкинская тема в творчестве скульптора. Его пушкинские портреты украшают интерьеры и выставочные залы Гатчинской центральной городской библиотеки имени А.И. Куприна и центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина. Герои пушкинских сказок, выполненные В.В. Шевченко, поселились в уютных дворах Гатчинского лицея №3 и музея «Домик няни

А.С. Пушкина» в деревне Кобрино. Есть они в живописном садике, разбитом около его мастерской. Пушкин, выполненный скульптором, совсем не похож на штампованные, безликие портреты великого поэта, которые нам иногда встречаются, потому что в нем есть жизнь, настроение и любовь. Валерий Владимирович постоянный участник Пушкинских праздников в Суйде, Кобрине, Выре, Рождествене, Гатчине.

Многие годы В.В. Шевченко мечтал о создании памятника Арине Родионовне. Эта идея имеет давнюю историю, но из-за отсутствия средств ее было невозможно реализовать.

«Увековечить образ первой няни России я мечтал еще тогда, когда наша семья жила в Забайкалье, – вспоминает мастер. – Отец каждый вечер читал нам, детям, «Евгения Онегина» и сказки Пушкина, а я уже тогда неплохо рисовал и лепил из глины. Отец рассказывал нам о няне поэта, и этот образ поразил мое воображение. Прошло много лет, и в девяностых годах я сделал первую скульптуру».

В первоначальных вариантах на эскизах мастера Александр Пушкин, запечатленный рядом с няней, выглядел совсем маленьким мальчиком. Пушкиноведы посоветовали скульптору сделать будущего поэта постарше. Наконец, после долгих поисков, был выбран подходящий вариант.

Накануне 250-летнего юбилея со дня рождения знаменитой пушкинской няни, в 2008 году, в мастерской В.В. Шевченко уже ждала своего часа скульптурная композиция «Благословение», выполненная в рабочем варианте. Этот «макет» долго утверждался и даже побывал на заседании специалистов во Всероссийском музее А.С. Пушкина на Мойке, 12. А поспорить с автором было о чем!

Впервые в пушкиноведении скульптор принципиально ушел от традиционного образа старушки, опекающей юного гения и читающей ему сказки. В своём необычном произведении он представил Арину Родионовну достаточно молодой, заботливой крестьянкой с открытой и светлой русской душой. Она запечатлена в момент задушевного общения с курчавым мальчиком. Словно лебедушка, распахнув крылья над фигурой прижавшегося к ней Саши Пушкина, она оберегает его от всех напастей и благословляет на путь истинный. Именно такой Валерий Владимирович и хотел увековечить ее, первоначально – в граните. Финальным решением стала бронза, однако денег на отливку памятника ни в Гатчинском районе, ни в Ленинградской области не находилось.

В это же самое время известный писатель-сатирик Михаил Николаевич Задорнов объявил Всероссийский конкурс на создание очередного, третьего по счету, памятника Арине Родионовне. Перед этим он только что осуществил установку скульптурной композиции, посвященной няне поэта, в Болдине, бывшем нижегородском имении Пушкиных.

«Был проведен конкурс, и в нем выиграла молодой скульптор, предложившая такой необычный образ: Арина Родионовна сидит на пригорке рядом с Пушкиным, а вокруг разбросаны яблоки, – рассказывал сатирик. – Мне этот памятник очень понравился. Большинство профессионалов, предложивших свои идеи, создавали слишком пафосные проекты. А тут нет никакого пафоса, и Арина Родионовна выглядит моложе, чем мы ее представляем. Я решил для себя, что буду устанавливать памятники Арине Родионовне там, где только это возможно… Я познакомился с гатчинским скульптором Валерием Шевченко, у которого уже существовал проект такого памятника. Мне эскиз понравился, и скульптор стал работать над монументом. Его очень быстро отлили из бронзы. Администрация Гатчинского района помогла выбрать место для памятника и установить для него постамент…

Этим памятником я хочу привлечь внимание к тому, что один человек может сделать больше, чем Министерство образования. По сути, воспитав Пушкина, Арина Родионовна совершила реформу русского языка. Сегодня традиция рассказывать детям сказки отмирает. Слава Богу, в селах это еще остается. Несмотря ни на что, традиции русской жизни сохраняются… Памятник Арине Родионовне – это начало возвращения к истокам правды. Я хочу, чтобы мы сегодня потихоньку возвращали свои корни».

Бронзовый памятник отливали в Москве, в мастерской знаменитого скульптора Александра Рукавишникова, автора памятников Высоцкому, Никулину, Шолохову, Ростроповичу. В ноябре 2009 года Арину Родионовну доставили в Гатчину. Скульптуру высотой 1 метр 70 сантиметров и весом 480 килограммов помогали выгружать из машины самые крепкие солдаты из «Красных казарм». Памятник временно разместили в гараже районной администрации.

В это же время В.В. Шевченко приступил к подготовке постамента, который был изготовлен из светло-вишневого гранита, привезенного из Карелии. На нем была сделана только одна надпись – «Арина Родионовна». Местные власти приступили к благоустройству территории. А накануне проведения очередного Пушкинского праздника в Гатчину приехал проведать свою Арину Родионовну ее заказчик Михаил Задорнов. Не секрет, что на отливку скульптуры он пожертвовал порядка миллиона рублей. После пресс-конференции он отправился на родину Арины Родионовны в село Воскресенское, где убедился, что с любимой няней все в порядке.

Здесь почетного гостя вместе с местными жителями встречал В.В. Шевченко, который и представил Михаилу Задорному результат своего труда. Торжественное открытие памятника состоялось 5 июня, в день проведения ХХV Пушкинского праздника.

Скульптурная композиция сразу стала очень востребованным туристским объектом Гатчинского края. У подножия памятника всегда лежат цветы. Арину Родионовну очень любят ее земляки, жители села Воскресенское и окрестных суйдинских земель. Этот сказочный край, подаривший миру няню великого поэта, до сих пор хранит «Предания старины глубокой».

По словам Михаила Задорнова, скульптор открыл в своем произведении какую-то недосказанную тайну. «Я знаю, здесь рождается одна традиция, – сказал сатирик. – И я хочу открыть секрет. Если прийти к памятнику и подержаться за руку Арины Родионовны, задумать что-то доброе, то оно обязательно исполнится. Бронзовая Арина Родионовна словно протягивает руки всему человечеству».

«Лукоморье» скульптора

На территории своей мастерской, расположенной в Гатчине в микрорайоне Аэродром на улице Кныша, Валерий Владимирович несколько лет назад создал выставочный и учебно-игровой сад «Лукоморье». И здесь тоже не обошлось без Пушкина и его любимых сказочных героев.

Здесь представлены скульптурные композиции, выполненные по мотивам сказок поэта: избушка на курьих ножках, Баба-Яга, Русалка, Леший, Кот-учёный. Вся работа мастера, как и в большинстве случаев, была осуществлена на полном энтузиазме. Сюда можно прийти на экскурсию, да и просто на встречу с замечательным подвижником, страстно любящим свою малую Родину. Его мастерская официально не является объектом культурно-исторического достояния, хотя местные власти уже давно обязаны создать здесь музейно-выставочный центр. Люди сюда постоянно идут, приходят дети, приезжают экскурсионные автобусы.

Удивительный, талантливый и очень скромный человек вот уже более полувека живет и творит в нашем городе. Имя скульптора Шевченко золотыми буквами вписано в культурно-историческое наследие столицы Ленинградской области. Мы должны гордиться такими людьми!

Поздравляем Валерия Владимировича с юбилейной датой. Пожелаем ему крепкого здоровья, творчества и вдохновения. Берегите себя, Вы - наше достояние!

Андрей Бурлаков