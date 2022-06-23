«Золотой фонд» Команды 47

Почти 10% гатчинских 11-классников окончили школу с золотой медалью. Из 653 выпускников 19 муниципальных и трех частных школ Гатчинского района 62 человека стали золотыми медалистами.

Медали ребятам вручат в школах в торжественной обстановке. А 21 июня в Гатчинском центре информационных технологий состоялось чествование медалистов и вручение благодарственных писем от руководителей Гатчинского района.

В этот день в зале ЦИТ собрались те, кто представлен к награде за особые успехи в учебе. Учителя и родители медалистов принимали участие в мероприятии дистанционно с помощью онлайн-трансляции.

От руководства Гатчины и района всех поздравлял заместитель главы гатчинской администрации Марк Кравчук. Он пожелал ребятам успехов на тернистом пути к диплому о высшем образовании:

- Желаю вам поступить именно в те учебные заведения, которые вы выбрали, и никогда не забывать своих учителей. Ваши высокие результаты – это итог трехстороннего сотрудничества: ваших стараний, труда учителей и заботы родителей.

Исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых подчеркнула, что золотая медаль – это несомненный жизненный успех:

- Развитие личности – это главное достижение. Ваша успешность была предрешена в тот момент, когда вы сделали для себя выбор неуклонно двигаться вперед. Пусть эта медаль поможет вам оказаться в том вузе, о котором вы мечтаете. И не бойтесь ошибаться! Лучше сделать шаг назад, чтобы потом с новой энергией двигаться по правильному пути к намеченной цели.

Принимая награду и поздравления, каждый медалист крутил виртуальное «Колесо призвания», которое выдавало непредсказуемый результат. В качестве будущей профессиональной стези выпускникам предлагались разные сферы деятельности: политическая, экономическая, социальная, духовная. Совпадет ли предсказание этого колеса с реальным выбором медалистов – покажет время.

…Больше всего претендентов на золотую медаль – семь человек – в этом году в Гатчинской школе № 2. Среди всех гатчинских медалистов – 34 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников различного уровня. Шестеро уже набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и истории.

На празднике медалистам вручались памятные подарки и благодарственные письма от главы Гатчины и района В.А. Филоненко и главы гатчинской администрации Л.Н. Нещадим. В благодарственных письмах руководители Гатчины и района желают выпускникам успехов и выражают уверенность, что их «…таланты, активная гражданская позиция и успехи станут залогом предстоящих побед во благо нашего района, области и России».

В этом году впервые от администрации Гатчинского района золотым медалистам вручается сертификат на получение денежного поощрения в размере 10 тысяч рублей.

Екатерина Дзюба