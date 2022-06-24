Чемпионат России по ралли-кроссу в «Игора Драйв» уже в эти выходные

Почти полсотни пилотов сразятся за победу в одном из 5 классов. Гонки пройдут сразу на двух типах покрытия – асфальтовом и грунтовом, а при пересечении трамплина автомобили в прыжке будут полностью отрываться от земли. Ширина трассы в 12 м позволит пилотам одновременно входить в крутые повороты не только в паре, но и втроём. Вероятность ошибки высока, поэтому нередко такая борьба заканчивается контактами, что только прибавляет зрелищности.

Понаблюдать за яркими сражениями можно будет с открытой трибуны ралли-кросса. Для всех зрителей будет открыт доступ в паддок, в котором они смогут вблизи рассмотреть все автомобили спортсменов, а для самых маленьких гостей будет работать детская анимация. Для болельщиков младше 14 лет вход на мероприятие свободный.

Регламент и подробная информация для участников и зрителей доступны на официальном сайте «Игора Драйв», там же можно купить билеты на мероприятие.