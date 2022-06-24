Область поддержит бизнес

Результаты опроса более 460 предпринимателей области, проведенного по итогам встреч по всех районах области, были представлены на Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

На первом месте в топ-6 проблем – дефицит оборотных средств предпринимателей. Также их беспокоят высокие тарифы на электроэнергию и стоимость услуг по обращению с ТКО, сложности во взаимодействии с водоканалом региона, высокая кадастровая стоимость объектов недвижимости и нарушение логистических цепочек и дефицит рынков сбыта.

«Рейтинг проблем бизнеса получился максимально реальным и отражающим действительность. Мы понимаем, что часть вопросов мы можем снять, например, льготной финансовой поддержкой, которой сегодня уделяется много внимания на всех уровнях, а часть вопросов требуют времени для решения. По каждой проблеме бизнес предложил свои варианты выхода, это здорово, что мы работаем с вами совместно, наш диалог продолжается – мы всегда на связи», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отметила, что в этом году 720 млн рублей выделено предпринимателям и самозанятым в виде различных субсидий. Также первые промышленные предприятия Ленинградской области уже получили гранты на компенсацию процентных расходов по заключенным ранее кредитам на пополнение оборотных средств. Выдача грантов продолжается. Всего на этот вид финансовой поддержки из бюджета Ленинградской области выделено 121 млн рублей.

С начала 2022 года предпринимателям выдано 860 млн рублей в виде микрозаймов. Решением губернатора Ленинградской области региональной микрокредитной компании докапитализирована на 50 млн рублей, что позволит увеличить предоставление льготных микрозаймов и оказать дополнительную финансовую поддержку не менее 20 предпринимателям. На 1 июня 2022 года выдано 965 микрозаймов.

Подробный диалог на координационном совете у предпринимателей получился по мерам поддержки, предлагаемым Корпорацией МСП. Объем выданных гарантий и поручительств корпорации для привлечения финансирования малыми и средними компаниями Ленинградской области составил с начала года более 690 млн рублей.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Иван Подберезняк отметил, что при недостаточности залогового обеспечения для получения кредита на развитие бизнеса предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» механизмом предоставления поручительств, по которому Корпорация МСП может взять на себя до 50% риска.Он также добавил, что при совмещении «зонтичного» механизма Корпорации МСП и поручительства Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области покрытие по кредитным обязательствам для начинающих и молодых предпринимателей может составлять до 90%, а для всех остальных – до 70%.

Под «зонтичные» поручительства с момента запуска механизма в сентябре 2021 года более 70 предпринимателей Ленинградской области привлекли кредитных средств на общую сумму более 960 млн рублей.

Также на совете обсудили вопросы реализации антикризисных программ кредитования, программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний, развития такого направления поддержки как лизинг оборудования.