Встреча с Зоей Бобковой в Белогорском ДК

Короткая жизнь Лермонтова была связана гораздо больше с имением бабушки Тарханы в Пензенской области, с Кавказом, куда его мальчиком вывозили для поправки слабого здоровья (и где потом он служил и погиб на дуэли), с Москвой, где родился и учился в университете. Но и в Петербурге есть лермонтовские адреса. Это Школа гвардейских прапорщиков (рядом с Балтийским вокзалом на проспекте, носящем ныне его имя), перед зданием которой установлен памятник поэту, и дом 61 по ул. Садовой. Эту квартиру Лермонтов снял для бабушки Е.А. Арсеньевой, потом и сам жил там до отъезда на службу на Кавказ.

Об этом очень важном в становлении М.Ю. Лермонтова как сложившегося литератора доме (если о нем можно вообще так сказать), и шла речь. Дому на Садовой сильно не повезло. В конце 1990-х он был признан аварийным – жильцов расселили, а здание оставили бесхозным. Но, как известно, свято место пусто не бывает. В здании стали самостийно селиться бомжи, мигранты – словом все, у кого была нужда в крыше над головой. По этажам валялись пакеты с бытовым мусором, бегали крысы, стоял соответствующий «амбре». В таком состоянии впервые в 2000 году увидела мемориальный дом Зоя Степановна Бобкова. Ужаснулась и забила тревогу.

Выяснилось, что здание «готовили» к сносу. Уж очень лакомое место было в центре города, между Сенной площадью и Тургеневской. Отличное место для гостиницы. Зоя Степановна стала писать возмущенные письма во все инстанции района, города, в Союз писателей, в прессу, столичному начальству. Она встретила много единомышленников среди людей, любящих творчество поэта, но не имеющих властных полномочий. Они вывешивали на здании информационные плакаты, проводили пикетирование, дежурили по очереди, чтобы дом элементарно не подожгли. А вот от чиновников приходили однотипные отписки о том, что спасти дом и уж тем более устроить в нем лермонтовский музей не представляется возможным.

Но Зоя Степановна сдаваться не желала. Ей удалось выяснить, что чиновники переправляют ее письма в Институт литературы (Пушкинский дом). Именно там хранятся мемориальные вещи, редкие издания и ценные архивы всех значимых литераторов. Поверьте, научные сообщества очень консервативны. Перспектива лишиться части своего фонда для них важнее просветительской деятельности. Как говорится «сам не ам, и вам не дам». А именно так обстоит дело с наследием М.Ю. Лермонтова.

Сколько бы эта борьба за правое дело длилась и чем бы кончилась, не известно. Но 7 лет назад одно из обращений попалось на глаза Президенту России. Оказалось, что Владимир Владимирович с юности большой поклонник М.Ю. Лермонтова. Он взял этот вопрос под свой личный контроль. Первым делом добился перевода дома по Садовой, 61 в федеральную собственность. Потом провели тщательное обследование состояния здания, делали даже археологические раскопки во дворе-колодце дома, разработали проект восстановления, но… средства из федерального бюджета пока не выделили. Всё-таки как у нас всё медленно делается, если даже под личным контролем В.В. Путина по прошествии семи лет не приступили к восстановлению!

Сейчас дом обтянут зеленой сетью. Было письмо, что работы по восстановлению начнутся в 2024 году. Но потом пришло другое, в котором извещали, что пока средств нет и срок несколько передвинут. Остается только ждать и надеяться, что хоть в этом Лермонтову повезет, и музей в Питере всё же будет.

За эти годы Зоя Степановна Бобкова так глубоко погрузилась в тему, что сама стала народным лермонтоведом. Она привезла с собой два номера газеты «Книжная лавка» – ежемесячного издания Союза писателей России и Санкт-Петербурга, где опубликованы две ее пространные статьи «Лермонтов и Петербург» и «Лисаневич – отказался, а Мартынов – убил».

Я принесла в ДК ценную книгу из своей домашней библиотеки. Мне ее подарил отец, когда я училась в 9 классе и увлеклась творчеством Лермонтова. Даже создала тогда монтаж о мятежном поэте из отрывков его стихотворений, с которым выступала у себя в школе, в ДК им. Крупской на районном смотре чтецов. Это «Собрание сочинений М.Ю. Лермонтова» (с портретом, автографом, биографией, примечаниями) под редакцией Д.П. Сильчевского, изданное в С.-Петербурге в 1891 году. Биографический очерк обширный, в нем собрано много воспоминаний о Лермонтове его современников. Это вам не сухие сведения школьного учебника! Всегда хотелось поделиться с другими, поэтому и давала читать книгу подругам. Мы использовали ее для лермонтовских вечеров в школе, потом – в культпросвет училище, наконец, в Белогорке, в СЗНИИСХ. Сейчас книга требует реставрации. Попробую обратиться в новый реставрационный центр в Рождествено, чтобы в свое время книгу смогла прочесть и внучка.

Зоя Степановна по просьбе собравшихся почитала свои стихи и представила несколько недавно вышедших книг повестей и рассказов, которые можно было приобрести с автографом автора.

Встреча получилась очень интересной: благодаря Зое Степановне Бобковой мы узнали для себя много нового.

Галина Хохлова

Фото Светланы Ивановой