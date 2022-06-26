Бал выпускников Ленинградской области

Для выпускников Ленинградской области праздник начался еще днем – в Большом концертном зале «Октябрьский». 24 июня на бал выпускников съехались более 3,5 тысяч золотых медалистов, выпускников-отличников техникумов и колледжей, а также победителей и лауреатов разных конкурсов и олимпиад.

Весь зал приветствовал группу ребят из Енакиево – подшефного города 47 региона.

Праздничный концерт начался с выступления сводного хора молодых учителей Ленинградской области. Выпускников поздравил губернатор Александр Дрозденко. Он выразил надежду, что свою судьбу ребята свяжут с Ленинградской областью, которая постарается создать для этого все условия: достойную заработную плату, комфортную среду для молодых семей.

- Мы должны сделать все, чтобы жизнь у нас год от года менялась в лучшую сторону. Чтобы мы с вами гордились нашей Ленинградской областью и могли сказать: «Мы живем в лучшей области России». Этот год мы провозгласили Годом Команды 47. Это команда без возраста, двери открыты для всех активных людей, кто хочет сделать что-то для своего города, поселка или района. Главное, чтобы мы друг другу помогали и поддерживали.

Александр Юрьевич пожелал выпускникам уверенности в своих силах и в завтрашнем дне.

В этом году в Ленинградской области насчитали 5497 выпускников из более 300 школ, колледжей и техникумов. Среди них – 524 медалиста, 361 студент-отличник, 51 «стобалльник» ЕГЭ, 177 победителей и призеров региональных олимпиад, а также 9 победителей заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.

В этот день для будущих участников Команды 47 выступал солист Мариинского театра Григорий Чернецов, музыкальная кавер-группа «Sever Band» и знаменитая певица Полина Гагарина.

На фото: команда выпускников 11-1 класса Гатчинского лицея № 3