Команда гатчинской школы № 7 – победитель «Зарницы 2.0»

На протяжении трех дней в расположении Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва участники из 18 муниципалитетов Ленинградской области соревновались по различным направлениям.

- Эти соревнования – не просто игра, а важная часть подготовки молодежи к ответственности за будущее страны. В год 80-летия Великой Победы особенно ценно, что ребята не только изучают историю, но и осваивают навыки, которые делают их достойными наследниками поколения победителей, – отметила председатель комитета по молодежной политике Марина

Григорьева.

Каждый день был наполнен напряженными испытаниями, где ребята проявили не только физическую силу, но и умение работать в команде, возможность принятия быстрых решений в экстренных ситуациях. Они изучили основы общевойсковой грамотности, тактической медицины, огневой и тактической подготовки, научились пилотировать БПЛА, прошли военизированную эстафету. На пути к победе команды приняли участие в 10 командных и в 7 личных испытаниях.

Команда Гатчинской школы №7 под руководством Ольги Леонидовны Буйчик с честью справилась со всеми испытаниями и заняла первое место. Теперь ребята будут представлять наш регион на окружном этапе «Зарницы».

За подготовку к игре команда победителей благодарит АНО «КольЧуга» и гатчинское отделение «Ассоциации ветеранов СВО».