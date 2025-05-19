Гатчинский страйкбол: тяжело в учении — легко в бою

Мы поговорили с основателями команды Денисом Макаровым и Романом Коптяевым о том, что привлекает молодых людей в страйкболе, какую пользу он может принести, и как относиться к этому увлечению на фоне настоящих боевых действий в рамках СВО.

«Боевое» подразделение «Воеводы»

К сведению Страйкбол — командная военно-тактическая игра с использованием специального небоевого оружия, так называемой «мягкой» пневматики, стреляющей пластиковыми шариками. И оружие, и снаряжение игроков порой неотличимы от реальных военных образцов, как и условия, в которых проходят соревнования. Этот спорт требует от участников внимания, умения строить стратегию и тактику. Игра учит моментально принимать решения, думать и быстро реагировать на изменения на поле боя.

Можно сказать, что СТК «Gatchina» - плоть от плоти спортивно-патриотического клуба «Воевода», действующего в поселке Новый Свет с 2018 года. Штаб гатчинской страйкбольной команды разместился в небольшом здании у Пригородной школы, которое занимает «Воевода». На первом этаже — спортзал, где члены команды могут заниматься в свободное время. В помещении на втором этаже проходят теоретические занятия.

Как рассказал командир СТК «Gatchina» Денис Макаров, идея создания команды пришла в 2021 году, хотя такие попытки клубом «Воевода» предпринимались и раньше.

- У нас даже был свой полигон для игры, - рассказывает Денис Владимирович. - Но, к сожалению, не было соответствующего опыта, и всё приостановилось. В 2022 году клуб «Воевода» выиграл конкурс на покупку страйкбольного снаряжения, и мы начали формировать страйкбольное подразделение из участников клуба. Нашей целью стало создание страйкбольной команды в Гатчине - городе воинской славы. Постепенно начал собираться народ — взрослые люди с осознанным подходом и соответствующей материальной базой. В Гатчинском районе и прежде были команды и отдельные игроки. Есть они и сейчас, но действуют по одиночке, разрозненно. Встал вопрос о создании альянса, в котором бы объединились все страйкболисты Гатчинского округа. Этим мы и занялись. Стараемся помочь как информационно, так и практически, организуя тренировки и выезды на соревнования.

К сведению Считается, что страйкбол зародился в Японии, когда после Второй мировой войны японцы лишились не только армии, но и права владения автоматическим оружием. Для отработки тактики сил самообороны японцы придумали игрушечное «оружие», которое стреляло пластиковыми шариками. Эту идею подхватили другие страны. Оружие с пулями из пластика стали применять как военные во время учений, так и обычные гражданские люди для развлечения. Так появилась игра, которая сегодня известна как страйкбол. Постепенно она распространилась повсеместно, и теперь можно сказать, что в страйкбол играет вся планета.

У основателей команды Дениса Макарова и Романа Коптяева ко времени создания команды в Гатчине уже был большой практический опыт игры в страйкбол.

- Мой отец — военный, сейчас полковник в запасе, - говорит Денис Владимирович. - Военная тематика всегда мне нравилась, нравилось оружие. В страйкбол пришел в 2014 году. На следующий год купил себе настоящий страйкбольный автомат, с этого момента все и началось. Отслужил в армии, в морской пехоте. Пришел туда, можно сказать, уже подготовленным: изучал тактику, знал оружие и умел обращаться с ним.

Роман Коптяев тоже давно в страйкболе. Начинал в клубе «Викинги», потом ушел в одиночное «плавание». Узнав о планах создания страйкбольной команды на базе клуба «Воевода», принял самое активное участие в ее формировании. Вместе с Романом в команду пришла и его жена Виктория. Сначала просто фотографировала, а потом втянулась непосредственно в игру. Кстати, Виктория — не единственная девушка в команде. Как считают ребята, женское присутствие - лишь на пользу объединению, поскольку дамы вносят гармоничное начало в суровый мужской коллектив.

Страйкбол: вид спорта или хобби?

К сведению В Россию страйкбол официально пришел в 1997 году, постепенно распространившись по всей стране. Все началось со спецподразделений, которые использовали страйкбол в учениях. Позже, уже в начале 2000-х, стали открываться клубы, формировались объединения. В 2020 году Министерство спорта Российской Федерации включило страйкбол во Всероссийский реестр видов спорта. В 2021 году были утверждены правила для проведения официальных соревнований по страйкболу. Помимо соревнований также проводятся сценарные игры с различными сюжетами. В настоящее время за развитие страйкбола как вида спорта отвечает общественная организация «Федерация страйкбола».

Команда СТК «Gatchina» появилась на свет 9 марта 2024 года. На данный момент в объединение входят около 25 человек, четырнадцать из них — ребята из Гатчины. У членов команды - своя форма и свой шеврон, созданный на основе герба Гатчины. Практически каждую неделю ребята проводят тренировки, готовясь к соревнованиям. Команда тренируется на разных полигонах, в лесу или в закрытых помещениях — в зависимости от задач. На тренировках отрабатываются разные ситуации, которые могут происходить на играх, оттачивается тактика, отрабатываются разные элементы.

- Выезжаем регулярно на соревнования — как на небольшие, так и на крупные областные, - говорит Денис Макаров. - В прошлом году приняли участие в самой массовой игре в Ленинградской области «Битва за порт», в которой соревновалось около двух тысяч человек. В этом году планируется поездка в Москву на крупную игру с военной техникой от Министерства обороны России. Также планируем поездку в Краснодар.

Почему люди приходят в страйкбол? Наверное, у каждого страйкболиста будет свой ответ на этот вопрос. Кто-то идет за адреналином, как и в любой другой вид спорта. Еще одна очевидная причина — извечная любовь мужчин к оружию. Интересно, что в итоге находят, как правило, нечто большее.

- Ты не просто по лесу бегаешь. У тебя есть задача, которую нужно выполнить, - говорит Денис Макаров. - Ты стреляешь, и в тебя стреляют. Причем это могут быть не только автоматы, но и гранатометы, и минометы. Бывают игры с серьезной техникой, включая танки. Страйкбол — это демократическая игра. Ты можешь быть бухгалтером, юристом или бизнесменом, но ситуация в игре всех уравнивает. Мы все — в игре, и мы все друг друга поддерживаем.

- Страйкбол — это очень увлекательное хобби, - говорит Роман. - С одной стороны, это расслабляет, а с другой помогает выйти из зоны комфорта.

Как считают ребята, современному человеку просто необходимо хотя бы иногда выходить из зоны комфорта: случись что, он должен быть готов ко всему. В этом смысле страйкбол — идеальное занятие, хотя и требующее серьезных финансовых вложений. Финансовая сторона важна: чем серьезнее поставленные задачи, тем выше требования к снаряжению. Но это — как на войне, где успех боя и жизнь человека часто зависят не только от смекалки и физической выносливости, но и от качества снаряжения.

Тяжело в учении — легко в бою

К сведению Оружие страйкболистов — от автомата до миномета - практически полностью повторяет настоящее вооружение, хотя и совершенно безопасно по сути. Соревнования имитируют как обычные военные стрельбы на полигоне, так и реальные военные действия.

Большие страйкбольные соревнования поддерживаются не только Министерством спорта, но и Министерством обороны России. Военные понимают: взрослые мужчины не просто бегают по лесам с «игрушечным» оружием. В основе страйкбола — давно уже позабытая нами начальная военная подготовка (НВП).

В НВП страйкболистов входит многое: обращение с оружием, изучение его тактико-технических характеристик, работа с личным вооружение и с обвесом на оружие (прицелы, глушители и т.п.). Помимо работы с оружием, ребята занимаются физической, тактической и медицинской подготовкой, учатся ориентироваться на местности и работать со связью.

«Тяжело в учении — легко в бою» — эта суворовская фраза как нельзя лучше описывает смысл страйкбола, объединившего в себе увлечение, спортивную игру и... войну. То, что считалось детской забавой для взрослых мужчин, «выстрелило», когда началась специальная военная операция. С началом СВО многие игроки либо сами пошли на фронт добровольцами, либо начали активно помогать нашим бойцам в тылу. СПК «Воевода» практически сразу включился в гуманитарную помощь фронту. К волонтерскому движению присоединились и страйкболисты из команды «Gatchina».

- Мы сотрудничаем с волонтерским сообществом «Ангелы тыла», - говорит Денис Макаров. - Вместе с ними участвовали в организации курсов тактической медицины в Гатчине. Регулярно принимаем участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. У нас в команде есть ребята, которые сами на своей машине возят помощь к линии фронта. В нашей команде есть бывший участник СВО, который делится своим опытом.

- Здесь тоже должен кто-то оставаться, - считает Денис Владимирович. - В нашей команде люди самого разного возраста и степени подготовки. Случиться может все, что угодно, и каждый должен быть готов к этому. Полноценная подготовка реального бойца требует много времени. Мы передаем молодому поколению все наши знания и умения, которые сами применяем непосредственно на играх. Наши ребята уже многое умеют: они подготовлены физически, знают основы тактики и оказания первой медицинской помощи, умеют обращаться с оружием, снаряжением и специальным оснащением. Не менее важны и навык ориентирования на местности, и работа с картами. Все, что дает страйкбол, отчасти можно использовать в реальных боевых условиях, где требуется минимальное время на приятие решений. И для нас сейчас самое главное — дать тем, кто собирается на СВО, хотя бы базовые знания и умения.

Страйкбол как инструмент воспитания характера

В СТК «Gatchina» занимаются ребята от 16 лет и старше. Взрослые преподают им не только теорию и практику страйкбола, но и занимаются патриотическим воспитанием.

Одному из самых активных участников команды, Василию Трофимову, недавно исполнилось 17 лет. В страйкболе он уже несколько лет, а до этого занимался в СПК «Воевода». Он совсем еще мальчишка, азартный, полный сил и задора. Обожает игру, которая для него пока мало отличается от «стрелялок» в лесу. Тем не менее, именно страйкбол помог Василию определиться с выбором профессии: сейчас он учится в Санкт-Петербургской академии милиции. Делает заметные успехи и в страйкболе, буквально на глазах становясь опытным наставником для новичков.

Довольна и мама Василия, Екатерина Трофимова.

- Я рада, что сын выбрал именно это занятие, - говорит она. - Это очень по-мужски, это спортивно, но главное — ему это нравится! Вася постоянно занят, у него появилось много друзей, он принимает активное участие в соревнованиях. Я благодарна нашим тренерам за то, что они внесли большую лепту в воспитание моего сына, направляют и всегда поддерживают его.

Страйкбольная тактическая команда «Gatchina» еще очень молода, но ее члены уже строят планы на будущее. И это не только создание большого гатчинского альянса, но и расширение деятельности сообщества. В этом ребят поддерживает клуб «Воевода», в котором развиваются такие направления, как бокс, альпинизм, байдарочный спорт, вязание морских узлов. Вместе со своими наставниками ребята изучают историю родного края, выезжают в музеи.

Единственное, что тормозит развитие СТК «Gatchina» - отсутствие своего полигона, где члены команды могли бы заниматься в любое время, вовлекая в страйкбольное движение как можно больше новых участников. Но, возможно, при поддержке администрации Гатчинского округа этот вопрос удастся решить?..

Более подробную информацию о страйкбольном движении в Гатчине можно узнать на страничке команды ВКонтакте «СТК Gatchina» (https://vk.com/club222841762).

Юлия Лысанюк