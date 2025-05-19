Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.05.2025 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Березнево,
СНТ «Березнево».
20.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево,
СНТ «Дони».
20.05.2025 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская,
п. Сиверский, Кезево.
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