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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.05.2025 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Березнево,

СНТ «Березнево».

 

20.05.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Зайцево,

СНТ «Дони».

 

20.05.2025 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская,

п. Сиверский, Кезево.  