Сергею Лазареву - награда за поиск пропавшего ребёнка

13-го июня, около двух часов дня, в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило сообщение от 30-летнего жителя Войсковиц: пропал его четырехгодовалый сын. Пока родители были на работе, в девять утра мальчик ушел гулять со своим дядей, который спустя четыре часа вернулся домой пьяным и без ребенка. На поиски был направлен весь личный состав УМВД – оперативники, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульная служба. Прочесывали лес, опрашивали местных жителей. Нашли куртку и мобильный телефон дяди, в телефоне последний звонок – вызов такси.

Полицейские нашли таксиста, который вез дядю. Водитель сказал, что мужчина был один, без мальчика.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий помощь сотрудникам полиции оказал житель Гатчинского района Сергей Лазарев. Случайно узнав о пропавшем ребенке, он тоже принялся искать мальчика, и в шестом часу вечера нашел его спящим в лесу.

Приказом начальника УМВД России по Гатчинскому району полковника полиции Александра Волкова за активную гражданскую позицию и оказанную помощь в поисках ребенка Сергею Лазареву объявлена благодарность. В торжественной обстановке он был награжден ценным подарком.