«Идиллия» на карикатурах Щербова

23-го июня главный хранитель фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова Евгения Богданова рассказала гостям о жизни Павла Егоровича – в какой семье он родился, как учился в Художественной академии, почему некоторые его работы вызвали скандал в начале XX века, и почему по его карикатурам можно изучать историю Серебряного века.

Отдельной темой лекции стало путешествие художника в Африку – вместе с товарищем по Академии художеств Александром Чикиным.

На выставке в музее представлено 19 фотокопий рисунков Щербова (оригиналы хранятся в Русском музее). На этих карикатурах – знаменитые деятели культуры начала прошлого века. Например, Шаляпин в образе Олоферна из оперы А.Н. Серова «Юдифь», Горький – в образе святого. Щербов задумывал цикл работ на эту тему, но ограничился только двумя карикатурными портретами.

На другом рисунке – «идиллия»: Дягилев доит корову, в образе которой современники без труда узнавали княгиню Тенишеву – мецената, сооснователя и спонсора журнала «Мир искусства». Рядом стоит Философов с большой кружкой – ждет своей очереди. Репин подносит Тенишевой лавровые листы. Тут же Савва Мамонтов – естественно, в образе мамонта.

А рядом – «идиллия» закончилась: видны уходящие прочь мамонт и корова. Тенишева прекратила спонсировать мирискусников.

На выставке представлен и знаменитый «Заем свободы», и рекламный плакат черной ваксы.

Екатерина Дзюба