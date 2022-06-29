«Идиллия» на карикатурах Щербова
В Музее города Гатчины состоялась лекция, посвященная художнику-карикатуристу П.Е. Щербову. После рассказа о жизни и путешествиях Щер-бова для посетителей провели экскурсию по выставке карикатур. Выставка приурочена к 30-летию музея Щербова. Кроме того, недавно – 15 июня исполнилось 156 лет со дня рождения художника.
23-го июня главный хранитель фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова Евгения Богданова рассказала гостям о жизни Павла Егоровича – в какой семье он родился, как учился в Художественной академии, почему некоторые его работы вызвали скандал в начале XX века, и почему по его карикатурам можно изучать историю Серебряного века.
Отдельной темой лекции стало путешествие художника в Африку – вместе с товарищем по Академии художеств Александром Чикиным.
На выставке в музее представлено 19 фотокопий рисунков Щербова (оригиналы хранятся в Русском музее). На этих карикатурах – знаменитые деятели культуры начала прошлого века. Например, Шаляпин в образе Олоферна из оперы А.Н. Серова «Юдифь», Горький – в образе святого. Щербов задумывал цикл работ на эту тему, но ограничился только двумя карикатурными портретами.
На другом рисунке – «идиллия»: Дягилев доит корову, в образе которой современники без труда узнавали княгиню Тенишеву – мецената, сооснователя и спонсора журнала «Мир искусства». Рядом стоит Философов с большой кружкой – ждет своей очереди. Репин подносит Тенишевой лавровые листы. Тут же Савва Мамонтов – естественно, в образе мамонта.
А рядом – «идиллия» закончилась: видны уходящие прочь мамонт и корова. Тенишева прекратила спонсировать мирискусников.
На выставке представлен и знаменитый «Заем свободы», и рекламный плакат черной ваксы.
Екатерина Дзюба