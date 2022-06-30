Барышни с сюрпризом

С появлением этой яркой самобытной выставки пространство библиотеки словно заиграло новыми красками. Веселые деревянные сестрички выстроились в хороводы на полках стеклянного стеллажа, привлекая внимание взрослых и восхищая детей.

Авторы выставки предлагают не только насладиться красотой каждого экспоната, но и узнать, как возник феномен русской матрешки и почему ее так любят во всем мире.

История матрешки началась чуть более ста лет назад, но до сих пор она вызывает множество вопросов, один из которых связывают с китайским происхождением этой игрушки. Так или иначе, родиной русской матрешки считается Сергиев Посад. Именно там в мастерской А.И. Мамонтова в 1898 – 1900 годах была создана первая русская деревянная барышня, из которой при раскрытии появлялись подобные же игрушки разного размера. Выточил ее потомственный мастер-игрушечник Василий Звёздочкин, а расписал С.В. Малютин, который сотрудничал с Мамонтовым, иллюстрируя детские книги.

Сюжетом для росписи самой первой игрушки стали традиционные повседневные дела, которыми занимались русские барышни того или иного периода. Девушки изображались в традиционных нарядах, с платками на головах. В руках они могли держать серпы для жатвы, кувшины с молоком, корзины с ягодами и т. д.

Кукле решили дать широко распространенное тогда в России простонародное имя Матрешка (Матрена). Это имя, к тому же, вызывало образ настоящей русской женщины, матери многочисленных детей, с крепким крестьянским здоровьем и типичной дородной фигурой.

Первые матрешки состояли из восьми деревянных куколок. Позже их число стало варьироваться по желанию мастера, доходя до пятидесяти деревянных вкладышей-куколок!

Мировую известность русская матрешка получила в 1900 году на экспозиции в Париже. Ежегодно эти яркие игрушки выставлялись на ярмарках в Лейпциге, Берлине и Лондоне, став необычайно модными. Большой интерес вызывали декоративная роспись и оригинальная форма, которые для того времени были новинкой.

Постепенно в России сформировалось несколько центров изготовления этих игрушек. При этом русские матрешки отличались не только по количеству кукол-вкладышей, но и изображаемыми сюжетами и техникой росписи.

На сегодняшний день выделяют несколько видов этих куколок. Загорская матрешка (Сергиев Посад) выполнена в ярких насыщенных цветах с множеством мелких, четко прорисованных элементов. Мериновская матрешка расписана крупными цветками. Для Семеновской матрешки характерна строгая симметричная роспись. Для Полховской — обязательно изображение цветка шиповника. Самая северная, Вятская матрешка выполнена в виде скромной и застенчивой барышни-северянки.

Поначалу традиционными сюжетами для изображения на матрешках служили бытовые темы. Несколько позже на матрешках стали изображать и другие сюжеты, например, персонажей сказок и басен, героев рассказов известных писателей. Также вместо барышень могли быть изображены полководцы, политики и прочие видные деятели.

Современные матрешки преимущественно авторские. Мастера часто обращаются к сказочной, литературной, исторической темам. Изобретение последних десятилетий – портретные матрешки, расписанные под известных персон.

Неудивительно, что такими яркими и интересными персонажами заинтересовались рукодельницы из Гатчинского района.

Один из авторов представленной коллекции, петербурженка Лариса Трубицына сейчас живет в деревне Сяськелево. Несколько лет она сотрудничала с частным предприятием «Пчёлка» в Мариенбурге, где изготавливали сувениры ручной работы: брелки, магниты, яйца и матрешки. Лариса Михайловна освоила несколько операций, научилась и росписи матрешек. В связи с коронавирусной инфекцией предприятие закрылось, а расчет с сотрудниками был произведен сувенирами. Так у Ларисы Михайловны появилась дома небольшая коллекция красавиц-матрешек. Также на выставке представлены наборы матрешек ручной росписи, выполненные самой Ларисой Михайловной.

Елена Васильевна Тютюнова родом из Свердловска. Более 35 лет она проживает в деревне Жабино Сяськелевского поселения. Работает воспитателем в детском саду. Любит рисовать, выращивать цветы, собирать коллекцию матрешек.

Выставка «Русская матрешка» в библиотеке им. А.С. Пушкина наверняка порадует и детей, и взрослых. Заглянув на нее, не забудьте познакомить своих малышей с историей этой удивительной игрушки!

Юлия Лысанюк