Убийство в бане

Утром 26-го июня в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение, что в массиве Строганово, в садоводстве «Фрегат» на одном из участков в бане обнаружен труп 40-летнего директора филиала компании, торгующей автозапчастями. Тело нашли с огнестрельным ранением в голову – в височную область.

По свидетельству очевидцев, между убитым и неким Николаем В. был конфликт, после которого и обнаружили тело.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам в лесополосе в Строганово, недалеко от садоводства, сотрудники Сиверского отдела полиции, уголовного розыска и патрульно-постовой службы задержали 56-летнего жителя Петербурга Николая В. Задержанный ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение оружия.

Подозреваемый сознался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Гражданин В. помещен в изолятор временного содержания.