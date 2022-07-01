С июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

Сильнее всего могут подняться платежи в Чечне - до 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся максимум на 6%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке - на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них - Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская области и др. В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7-5,4%.

Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что, к примеру, вода может подорожать больше, чем отопление, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Остальные платежи (например, плата за содержание и ремонт жилья, за радиоточку, за капремонт) не ограничиваются индексами, их повышение не привязано к единой дате.

Регионы могут при необходимости поднять тарифы и больше предельного индекса, если это нужно для модернизации коммунальных сетей. Но это возможно только с согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Семьи, где на квартплату уходит более 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ. В ряде регионов "порог" ниже.

Ранее на заседании президиума Госсовета глава минэкономразвития Максим Решетников призвал регионы в дальнейшем поднимать тарифы на коммунальные услуги на уровень инфляции. За последние годы создана хорошая система социальной защиты населения, отметил он: регулярно индексируются все выплаты, выплачиваются субсидии на оплату ЖКУ наименее обеспеченным категориям населения (их получают 3,4 млн семей, на эти цели направляется 75 млрд рублей в год). Регионы же зачастую поднимают тарифы даже на меньшие суммы, чем разрешается предельным индексом. Это приводит к недофинансированию отрасли, отмечали ранее в минстрое.

Семьи, у которых на квартплату уходит больше 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ

Также ранее ФАС представила законопроект о едином порядке госрегулирования цен и тарифов. Предлагается устанавливать тарифы на срок не менее пяти лет с возможностью их корректировки в исключительных случаях, установленных правительством. Регулироваться будут в числе прочих тарифы в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с отходами, газоснабжении. Предлагается также усилить общественный контроль за процедурой установления регулируемых тарифов.

Тем временем

Дорожает подключение дома к электричеству

С 1 июля стоимость технического присоединения (ТП) частных домов к электросетям резко вырастет. Потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут компенсировать 50% затрат сетевых компаний на присоединение к электричеству, а с 1 января 2023 года - все 100%.

Изменения коснутся владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей. Вырастет также плата за запрашиваемую мощность - до 5 тысяч рублей за 1 кВт. До 1 июля плата за ТП с максимальной мощностью потребления до 15 кВт (такая мощность требуется для энергообеспечения дома до 150 кв. м) была установлена в размере 550 рублей. Для объектов с мощностью до 150 кВт в стоимость присоединения не включались затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры (в среднем плата составляла 30-40 тысяч рублей). Таким образом, стоимость присоединения нового дома (15 кВт) может вырасти до 75 тысяч рублей, а фермерского хозяйства (150 кВт) - до 750 тысяч рублей плюс плата за подведение сетевой инфраструктуры к дому.

В пресс-службе минэнерго пояснили "РГ", что сейчас в проработке находятся решения по определению групп населения, которые получат льготы по ТП к электросетям. В проекте методических указаний по определению размера платы за техприсоединение, разработанных ФАС, предполагаются льготы для малообеспеченных граждан, многодетных семей, ветеранов, инвалидов и чернобыльцев. Для них плата будет составлять не более тысячи рублей. Однако документ пока не принят.

Необходимость повысить плату за ТП появилась из-за возникновения выпадающих доходов электросетевых компаний. С 2009 года они составили 54,7 млрд рублей. При этом затраты на присоединение льготных категорий за период 2009-2019 годов составили 166 млрд рублей.

На недавнем заседании президиума Госсовета вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сохранить прежние тарифы для населения на подключение к электросетям. Важно продлить действие льготных условий подключения жилых домов к сетям, прежде всего при подключении мощностью до 7,5 кВт, отмечается в проекте Стратегии развития строительства и ЖКХ до 2030 года. Однако глава минэкономразвития Максим Решетников отметил, что 89% льготных присоединений не используется в полном объеме. Глава минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что нынешняя плата составляет 0,007% от реальной стоимости подключения. Как отмечает первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал, стоимость подключения к сетям в последние годы была непропорционально низкой, особенно с учетом тонкостей с последней милей (подведения электросети до принимающего устройства).

Подготовили Сергей Тихонов, Марина Трубилина

«Российская газета» https://rg.ru/2022/06/30/batareiam-dobaviat-rublej.html

Фото Александра Королькова