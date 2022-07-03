Испытание разводом

У каждой супружеской пары свой «протокол» выяснения отношений. Одни скандалят «в голос» и прилюдно, а потом горячо мирятся в спальне. Другие за внешним спокойствием скрывают разочарование, отсутствие сексуального влечения, эмоциональную опустошенность. Многие считают, что на детскую психику такой вариант отношений в семье оказывает менее болезненное влияние, так как не демонстрирует противостояния взрослых. Но это заблуждение. Почему?

Невнятно выражаемые внешне переживания папы или мамы ребёнок считывает, приправляя собственными фантазиями и догадками. Чаще всего, он считает именно себя источником проблем. По статистике, практически в каждой семье бОльшая часть споров происходит именно из-за воспитания детей. Мама разрешает – папа запрещает, или наоборот. Поэтому в условиях недосказанности, туманности ребенок начинает думать, что именно из-за его поведения папа с мамой «молчат» и не общаются друг с другом. А раз так, он начинает искать способы решения проблемы, возникшей из-за него.

Из-за «туманных», напряженных отношений родителей ребёнок может оказаться в двух ситуациях: испытывать беспомощность или ощущать себя человеком, наделенным большой властью.

Первый сценарий – в том случае, когда родители хотят, чтобы ребёнок не участвовал в «спектакле», но при этом своим поведением транслируют: «нам так плохо», «ничего уже не исправить»... И тогда ребёнок берёт на себя роль целителя: он либо хочет постоянно проводить время с обоими родителями, либо заболевает (соматически), чтобы таким образом против своей болезни объединить папу с мамой. Желаемого результата он не достигает и чувствует свою беспомощность. Чтобы справиться с ней, он начинает защищаться, выплёскивая обиду и агрессию – то на мать, то на отца. Поскольку эти эмоции носят импульсивный характер, взрослые не понимают истинных причин поведения собственного ребёнка, «не слышат» его душевной боли.

Мало того, они демонстрируют этикет «двойной морали»: когда ребёнок выплескивает свою злость на папу, мама встаёт на защиту мужа и объясняет сыну (дочери), что так себя вести нельзя. Или наоборот: муж защищает жену от агрессии ребёнка. Притом, что несколько часов назад оба орали друг на друга, предъявляя претензии.

Ещё хуже, если один из супругов поддерживает детскую агрессию, направленную на другого.

Так или иначе, но ребёнок «пропитывается» чувством вины, думая, что будь он послушнее, папа из семьи бы не ушел. Вслед за ощущением вины приходит чувство беспокойства. Этим объясняется то, что после развода родителей дети начинают терпимее вести себя с каждым из них. Они словно «заталкивают» свою агрессивность и злость подальше, чтобы не быть покинутыми.

Что произойдёт дальше с этой «припрятанной» агрессией, неизвестно: либо она станет разрушать ребёнка изнутри, либо даст депрессию, либо прорвётся в виде конфликтов с ближайшим окружением – с бабушками, дедушками, сверстниками.

Специалисты пишут, что «нельзя определить точную реакцию ребёнка на развод. У одного это будет печаль, у другого – злость и ярость, у третьего – страх потери второго родителя, отсутствие доверия и ощущения стабильности в окружающем мире».

И какой же выход из этой сложнейшей ситуации, когда взрослые понимают, что разводом наносят собственному ребёнку вред, но и оставаться парой не могут?

Семейные психологи считают, что внутри пары нужно найти компромисс и сохранить роли, которые у бывших мужа и жены останутся навсегда – родителей. Они расстаются как мужчина и женщина, но сохраняют спокойное человеческое общение. Если они понимают, что самостоятельно справиться с этой проблемой не в состоянии, то могут обратиться к помощи психолога, психотерапевта, парного специалиста, семейного медиатора. Тем самым уменьшат боль потери и свою, и ребенка. В этом случае оба, сохраняя относительное спокойствие, будут способны принять и выдержать эмоции ребёнка, иногда полярные: от полного нежелания общаться до стремления находиться рядом постоянно. Психологи советуют супружеской паре преодолевать трудные периоды жизни вместе с ребёнком, говорить о происходящем, облекая свою душевную боль в нужные и понятные ему слова.

Ирина Владимирова