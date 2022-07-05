Потерпевшая – на травме, преступник – в ИВС
В Гатчинскую больницу обратилась 45-летняя женщина, избитая неизвестным. У нее оказались сломаны ребра, челюсть, сотрясение мозга. Медики отправили телефонограмму в полицию. В итоге по факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей было возбуждено уголовное дело.
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28-го июня, утром, в приемный покой самостоятельно пришла жительница Гатчины. Накануне днем ее избил неизвестный мужчина. В состоянии средней тяжести пострадавшую поместили в травматологию. После уточнения диагноза выяснилось, что у пациентки – сочетанная травма головы, груди, конечностей, черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти, сломано шесть ребер слева и три ребра справа, левосторонний гемопневмоторакс, множественные гематомы и ссадины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали в Гатчине на ул. Хохлова 32-летнего Дмитрия Л., не работающего. Гражданин Л. полностью изобличен и помещен в изолятор временного содержания.
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