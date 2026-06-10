Тульская молодёжь в гостях у ленинградской

Молодежь Ленобласти подготовила для гостей максимально насыщенную программу. День начался с митинга и возложения цветов в Зайцево – на мемориальном комплексе в память мирных жителей СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Тайцах гости посетили гатчинский бизнес-инкубатор креативных индустрий и посмотрели, как в Гатчинском округе поддерживают молодые таланты.

Руководитель молодежного экскурсионного бюро Роман Алексеенко провел для ребят увлекательную экскурсию по Гатчине, а основной площадкой дня стало молодёжное пространство «Поток», где прошла деловая программа.

Гостей из Тулы познакомили с разными сферами жизни Гатчинского округа. В числе выступавших был заместитель главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы по организационно-методической работе Артем Сенюк. Он рассказал о работе медучреждения с молодежью – о первом в Ленинградской области медицинском классе и совете молодых специалистов Гатчинской КМБ. Как подчеркнул Артем Васильевич, медицинский предуниверсарий, инициатором создания которого выступила КМБ, стал хорошим фундаментом для формирования кадрового резерва и одним из способов привлечения молодежи в систему гатчинского здравоохранения. В ходе обучения старшеклассники получают реальное представление о профессии врача, возможность погрузиться в медицинскую среду для уверенного выбора будущей специальности. Гатчинский опыт создания медицинских классов был тиражирован на всю Ленобласть.

Главным событием дня стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили лидеры ключевых консультативно-совещательных органов: молодежного правительства Ленинградской области, молодежного совета при губернаторе 47 региона и молодежного совета правительства Тульской области. Теперь молодежные организации двух регионов будут официально обмениваться опытом, создавать общие проекты и помогать друг другу развивать молодежную политику.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михали Соколов отметил, что Ленинградскую и Тульскую области многое связывает: «У нас есть масса точек соприкосновения, и мы искренне хотим, чтобы наша молодежь крепко дружила регионами. Мы будем вместе создавать новые проекты, придумывать классные идеи и обязательно поделимся планами с нашими губернаторами».

Совместная работа продолжилась на Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, где ребята из Ленобласти и Тулы обменялись лучшими практиками в тематических зонах регионов.